Com chuvas intensas, nível do Rio Acre está a menos de dois metros da cota de alerta em Rio Branco — Foto: Murilo Lima/Rede Amazônica Acre

As chuvas acima do esperado refletem diretamente no nível do Rio Acre em Rio Branco. Segundo dados da Defesa Civil Municipal, o manancial amanheceu com 11,54 metros nesta segunda-feira (13) na capital e está a menos de dois metros de atingir a cota de alerta, que é de 13,50 metros.

Em 24 horas, o nível do rio subiu 36 centímetros. Isso porque, ele estava com 11,18 metros na medição das 6h desse domingo (12). Conforme os dados, ao longo do dia de domingo, o manancial apresentou subida média de 5 milímetros a cada três horas.

Fevereiro tem sido um mês mais chuvoso do que o esperado na capital acreana. A média diária prevista era de pouco mais de 10 milímetros, no entanto, tem chovido mais que o dobro dessa previsão por dia.

Entre os dias 1 e 12 de fevereiro já choveu 279,3 mm em Rio Branco, o que representa uma média de mais de 23,3 mm por dia. A expectativa para todo o mês é de um acumulado de 299 milímetros de chuva. Com isso, somente em 12 dias, já choveu 93,4% do esperado.

Os igarapés Dias Martins, Batista e São Francisco chegaram a transbordar na semana passada e atingiram casas dos moradores de, ao menos, quatro bairros. Cerca de 150 famílias foram afetadas, sendo que três ficaram desalojadas no bairro Hélio Melo e retornaram para suas residências na sexta-feira (10), sob orientação de que o risco permanece por conta das chuvas.

A previsão da Defesa Civil de Rio Branco é que o rio chegue à cota de alerta até o dia 15 ou no período de carnaval. Por G1 Acre.

