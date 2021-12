Com a aproximação do natal, Policia Militar doa brinquedos e alimentos para famílias

No AC, 10 Servidores da Receita Federal pedem exoneração após aprovação do Orçamento 2022 – Foto: Caio Fulgêncio

Dez auditores da Receita Federal que atuam em cargos de confiança como delegados e inspetores de unidades no Acre entregaram os cargos, nesta quarta-feira (22), após aprovação do orçamento 2022.

Entre os que pediram para deixar os cargos estão os chefes das unidades da delegacia de Rio Branco, inspetorias de Epitaciolândia, Assis Brasil e Cruzeiro do Sul. Conforme informação da Receita, os pedidos estão sendo formalizados via processo para serem encaminhados à unidade central.

Com as exonerações, de acordo com a Receita no Acre, alguns serviços disponibilizados devem sofrer alteração devendo demorar mais para serem executados. Sem especificar quais, o órgão informou ainda que algumas demandas vão ficar paradas, pois não vai ter chefe para assinar.

Em São Paulo e Rio de Janeiro, também houve entrega dos cargos. Em uma carta de exoneração, os delegados dizem que a Receita teve seu orçamento reduzido em 51,4%.

Os cortes, segundo o documento, afetam principalmente a administração das unidades e a gestão de soluções informatizadas e que há risco de não haver recurso para pagamento de contas de água e energia elétrica.

O documento afirma ainda que o corte no orçamento da Receita para 2022 é equivalente ao valor que foi destinado ao pagamento do aumento para carreiras da Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Departamento Penitenciário Nacional (Depen).

O orçamento aprovado prevê um valor de R$ 1,7 bilhão para essa finalidade. De acordo com o Ministério da Economia, o aumento salarial para a categoria se deve a uma “decisão do presidente da República”. Do G1 Acre

