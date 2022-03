Com 12 mil pessoas atingidas pela cheia do Rio Tarauacá, prefeitura decreta situação de emergência

A expectativa, segundo o coordenador do órgão, sargento Marcelo Monteiro, é que o nível do rio continue vazando e, inclusive, saia da cota de transbordo ainda nesta quinta. “Está baixando bem rápido, então muitas famílias já começam a retornar para suas casas para fazer a limpeza”, disse.

Até esta quinta, 43 famílias estão desabrigadas e foram levadas para o abrigo montado na Escola Djalma da Cunha Batista. Ao todo, são 219 pessoas nesta situação. Além disso, há três famílias com 18 pessoas desalojadas, ou seja, foram levadas para casas de parentes.

Localidades atingidas:

Senador Pompeu (Conhecido como Bairro da Praia)

Triângulo

Bairro das Flores

Parte do Centro

Entorno da BR 364

Ipepaconha

Bairro Avelino Leal

Aulas suspensas

Com 12 mil pessoas atingidas pela cheia do Rio Tarauacá, prefeitura no AC decreta situação de emergência – Foto: Secom

A nova enchente fez a Secretaria Municipal de Educação suspender as aulas para cerca de 7 mil alunos da rede pública de ensino. Ao todo, a cidade tem 104 escolas, sendo 9 na zona urbana e outras 95 na zona rural.

A secretária de Educação, Maria Lucicléia Nery, disse que a medida foi tomada porque muitos alunos e servidores estão afetados pela cheia do rio. Além disso, três escolas também estão atingidas com as águas.

“Temos três escolas atingidas e os alunos moram em bairros que alagam, o que dificulta o acesso. Por isso, decidimos suspender as aulas”, disse a secretária.

As aulas na cidade foram iniciadas no dia 3 de março, mas por conta da paralização dos trabalhadores da Educação, as atividades ficaram suspensas por cerca de 18 dias e foram retomadas nessa terça-feira (22). No entanto, devido à enchente, foi preciso suspender o funcionamento das escolas.

Situação de emergência

Com a declaração de emergência, a prefeitura autorizou a mobilização de todos os órgãos municipais e a convocação de voluntários para reforçar as ações e campanhas de arrecadação de recursos junta à comunidade para facilitar a assistência à população afetada.

Também está liberado que as autoridades administrativas e os agentes de Defesa Civil, diretamente responsáveis pelas ações, entrem em casas para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação.

Ainda segundo a publicação, durante a situação de emergência ficam dispensados de licitação os contratos, desde que possam ser concluídos no prazo máximo de 180 dias.

Essa é a terceira vez que o Rio Tarauacá transborda na cidade. A primeira vez foi no dia 21 de fevereiro quando o manancial atingiu a marca de 9,50 metros no interior.

Já no último dia 10, o nível do rio voltou a subir e ultrapassou mais uma vez este ano a cota de transbordo. As águas do rio subiram cerca de 1,88 metro em 24h. Conforme a Defesa Civil, a elevação se deu após o registro de chuvas acima de 100 milímetros na região do Rio Muru, na zona rural, e também na parte urbana da cidade entre os dias 8 e 9 de março. Do G1 Acre

Por conta da enchente, prefeitura de Tarauacá declarou situação de emergência – Foto: Arquivo/Defesa Civil