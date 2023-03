Centro de Estudos Jurídicos da Defensoria Pública do Estado participa de encontro nacional

Registro do encontro dos Diretores e Diretoras de Escolas e Centros de Estudos Jurídicos das Defensorias Públicas realizado em Maceió (AL) – Foto: cedida

Assessoria – A coordenadora do Centro de Estudos Jurídicos (Cejur) da Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), defensora pública Juliana Marques, participou do encontro dos Diretores e Diretoras de Escolas e Centros de Estudos Jurídicos das Defensorias Públicas, em Maceió (AL), na última sexta-feira,10. Esta foi a primeira reunião nacional do grupo realizada este ano.

Temáticas relevantes para as DPEs no âmbito da educação em direitos foram discutidas. “É sempre importante encontrar os colegas que atuam nas escolas e centros de estudos jurídicos para essa troca de experiência. Fortalece o nosso trabalho e proporciona o alinhamento das ações em todo o país”, disse a coordenadora do Cejur no Acre.

A nova coordenação da Comissão das Escolas Superiores e Centros de Estudos das Defensorias Públicas do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege) foi apresentada na ocasião. Na composição, a defensora pública Ana Mônica Amorim (ESDP-CE), como coordenadora-geral, o defensor público Leônio Júnior (ESDP-PR), como coordenador-adjunto, e a defensora pública Sílvia Raskovisch (ESDP-RO), como secretária-geral.

E Veja Também no Portal 3 de Julho – Rio

Veja o Vídeo Abaixo: O Museu da República é um museu histórico cuja sede é o Palácio do Catete, situado no bairro do Catete, zona sul da cidade do Rio de Janeiro. O Palácio do Catete é um importante exemplar da arquitetura neoclássica brasileira do final do século XIX. A missão do Museu da República é preservar, investigar e comunicar os objetos e documentos que testemunham a memória e a história da forma de governo republicana no Brasil. Integra a estrutura do Instituto Brasileiro de Museus, autarquia federal vinculada à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo.