Casa de farinha dentro do Parque Nacional da Serra do Divisor produz 40 sacas por ano e emprega 8 famílias

Casa de farinha, Serra do Divisor, Serra do Moa, Mâncio Lima – Foto: Tácita Muniz

Dentro de uma das áreas mais protegidas do país, Raimundo dos Santos, conhecido como Mundico, produz farinha há mais de 30 anos dentro do Parque Nacional Serra do Divisor, no interior do Acre. Criada em 19 de junho de 1989, a unidade de conservação é de proteção integral e atualmente seus moradores encabeçam atividades sustentáveis, de subsistência e apostam no ecoturismo para movimentar a economia na região.

“Todo o meu povo trabalha aqui produzindo farinha. Somos, ao todo, oito famílias e as oito que plantam macaxeira e fazem o produto aqui”, explica.

As famílias esperam cerca de um ano até que a plantação esteja pronta para ser colhida e passar pelo processo até virar farinha. Segundo Mundico, por ano, eles produzem 40 sacas, que sai por R$ 200 atualmente e vão para a cidade de Mâncio Lima, onde são vendidas no mercado municipal. “Por mês, o máximo que produzimos são 10 sacas.”

Dificuldades para escoar

O principal desafio, segundo o produtor, é escoar a farinha. Como o acesso ao parque é feito somente pelo Rio Moa, com duração de oito horas, mais ou menos, o frete para mandar a produção para a cidade acaba pesando para o pequeno produtor.