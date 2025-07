Caravana Transpetro Ubu em Movimento chega ao Acre com apresentação de espetáculo, oficinas e exibição de documentário

No Acre, Rio Branco e Brasiléia receberão o projeto Caravana Transpetro Ubu em Movimento – Fotos: Fabão Fotografia

(Dryelem Alves) – As cidades de Rio Branco e Brasiléia receberão, entre os dias 23 e 31 de julho, o projeto “Caravana Transpetro Ubu em Movimento”, dos grupos potiguares Clowns de Shakespeare, Facetas e Asavessa, com realização do Ministério da Cultura (MinC) e patrocínio da Transpetro, através da Lei Rouanet.

As atividades da circulação contam com apresentações da obra “Ubu: o que é bom tem que continuar!” com acessibilidade em Libras e audiodescrição, oficinas com acessibilidade em Libras e as exibições do documentário serão com acessibilidade por LSE (Legendas para Surdos e Ensurdecidos). Todas as ações do projeto são oferecidas de forma gratuita. Em Rio Branco, as atividades iniciam no dia 23 e vão até o dia 26. Já em Brasiléia, as ações ocorrerão entre os dias 28 e 31 de julho.

Para Diogo Spinelli, integrante do Clowns de Shakespeare, é uma grande felicidade para o grupo retornar ao Acre com essa gama de ações. “É uma alegria poder voltar ao Acre, podendo reencontrar grupos de teatro e artistas acreanos que são nossos amigos, bem como o público como um todo, que sempre foi sempre receptivo ao nosso trabalho. Estamos muito animados para voltar a Rio Branco e também a Brasiléia. Em 2022, estivemos por lá para realizar uma pesquisa de outro espetáculo nosso, o ‘FRONTE[I]RA | FRACAS[S]O’, junto com o Teatro de Los Andes, que nasceu da nossa relação com a cidade e com a fronteira. Por isso, estamos muito entusiasmados em poder retornar a Brasiléia, para de certa forma retribuir tudo o que a cidade nos proporcionou. Temos certeza de que, nas duas cidades, o público vai nos acompanhar, já que as atividades, especialmente o espetáculo de rua, são pensadas para alcançar uma ampla variedade de espectadores, tanto aqueles que já sabem que estaremos lá quanto os que vão passar pelos locais e se deparar com a apresentação no seu cotidiano”, afirma.

Sobre espetáculo, oficinas e documentário

“Ubu: o que é bom tem que continuar!” é um espetáculo de rua que tem como ponto de partida os personagens Pai e Mãe Ubu, da clássica obra “Ubu Rei”, de Alfred Jarry, e suas rocambolescas armações em uma insaciável busca pelo poder. Situando-se como uma possível continuação do trabalho de Jarry, “Ubu: O que é bom tem que continuar!” desloca esses personagens para um país/lugar-nenhum com ares latino-americanos, chamado Embustônia. A obra será apresentada em Rio Branco no dia 25 de julho, às 19h, no Teatro Barracão, e no dia 26 de julho, também às 19h, na Praça da Revolução. As apresentações seguem no dia 30 de julho às 19h30 na Praça 28 de abril, em Epitaciolândia, e no dia 31 de julho às 16h, na Praça Hugo Poli, em Brasiléia.

A oficina “Estratégias de sobrevivência: Produção e gestão do teatro de grupo” será realizada em Rio Branco, nos dias 23 e 24 de julho, das 19h às 22h na Usina de Arte João Donato. A atividade é prática-teórica e parte da trajetória dos Clowns de Shakespeare para traçar um panorama histórico, e apontar estratégias de viabilização de criação, circulação, pesquisa, pedagogia e manutenção de coletivos de teatro de grupo no Brasil. Já a oficina “Princípios do Teatro Popular e de Rua” será oferecida nos dias 28 e 29 de julho, das 18h às 21h, no Centro Cultural de Brasiléia – Sebastião Dantas. A oficina pretende apresentar princípios que estiveram presentes no processo de criação do espetáculo “Ubu: o que é bom tem que continuar!”, bem como toda a experiência de criação cênica do grupo Clowns de Shakespeare. As oficinas são ofertadas para maiores de 16 anos, e é necessário realizar inscrição pelo formulário disponível no Instagram do grupo Clowns de Shakespeare (@teatroclowns).

Finalizando as ações, o documentário “Um filme sem fim” será exibido em Rio Branco no dia 24 de julho às 18h na Usina de Arte João Donato e no dia 29 de julho às 21h no Centro Cultural de Brasiléia – Sebastião Dantas, em Brasiléia. O filme é resultado de um recorte pessoal e afetivo do diretor Carito Cavalcanti acerca da trajetória de quase trinta anos do Grupo de Teatro Clowns de Shakespeare.

As ações da Caravana Transpetro Ubu em Movimento serão realizadas em três regiões do Brasil: Norte, Centro-Oeste e Sudeste. O projeto foi selecionado pelo Programa Transpetro em Movimento e possui patrocínio da Transpetro. Confira a programação completa da etapa acreana do projeto:

Rio Branco/AC

Oficina “Estratégias de sobrevivência: Produção e gestão do teatro de grupo”

Data: 23 e 24/07

Local: Usina de Arte João Donato

Endereço: R. das Acácias, 1155 – Distrito Industrial, Rio Branco – AC

Horário: 19h às 22h

Exibição do documentário “Um Filme sem Fim”

Data: 24/07

Local: Usina de Arte João Donato

Endereço: R. das Acácias, 1155 – Distrito Industrial, Rio Branco – AC

Horário: 18h

Apresentação “Ubu: o que é bom tem que continuar!”

Local: Teatro Barracão

Endereço: Av. Sobral, 428 – Aeroporto Velho, Rio Branco – AC, 69911-114

Data: 25/07

Horário: 19h

Apresentação “Ubu: o que é bom tem que continuar!”

Local: Praça da Revolução

Endereço: Centro, Rio Branco – AC, 69914-220

Data: 26/07

Horário: 19h

Brasiléia/AC

Oficina “Princípios do Teatro Popular e de Rua”

Data: 28 e 29/07

Local: Centro Cultural de Brasiléia – Sebastião Dantas

Endereço: Rua Vitória Salvatierra, nº 1090

Horário: 18h às 21h

Exibição do documentário “Um Filme Sem Fim”

Local: Centro Cultural de Brasiléia – Sebastião Dantas

Endereço: Vitória Salvatierra, nº 1090

Data: 29/07

Horário: 21h

Apresentação “Ubu: o que é bom tem que continuar!”

Local: Praça 28 de abril – Epitaciolândia

Data: 30/07

Horário: 19h30

Apresentação “Ubu: o que é bom tem que continuar!”

Local: Praça Hugo Poli

Data: 31/07

Horário: 16h

Ficha técnica completa

Direção e dramaturgia: Fernando Yamamoto

Elenco: Caju Dantas, Diogo Spinelli, José Medeiros, Paula Queiroz e Rodrigo Bico

Figurino e adereços: Marcos Leonardo

Cenografia: Fernando Yamamoto e Rafael Telles

Dramaturgia Musical: Marco França e Ernani Maletta.

Composições: Músicas de Marco França (exceto “Marcha Da Votação”, de Ernani Maletta) e letras de Fernando Yamamoto.

Colaboradores Musicais: Franklyn Novaes, Maria Clara Gonzaga, Júlio Lima e Caio Padilha.

Colaboração Dramatúrgica: Camilla Custódio

Produção: Talita Yohana

Coordenação: Renata Kaiser

Consultoria e desenho de projeto Lei Rouanet: Ana Paula Medeiros/ Alma do Minho

Desenvolvimento Web: Val Queiroz