Candiru vem por meio de vídeo reparar a informação equivocada sobre silo graneleiro e a Dom Porquito

Um morre e outro fica ferido após parede de construção desabar em Cruzeiro do Sul – Foto: Bruno Vinicius/Rede Amazônica Acre

O adolescente de 16 anos que ficou ferido após a parede de uma construção cair na manhã dessa sexta-feira (19) em Cruzeiro do Sul, interior do Acre, permanece internado no Hospital do Juruá. O quadro de saúde dele é estável. O acidente ocorreu durante o vendaval que atingiu a cidade.

De acordo com informações, o menor é filho do dono da construção, conforme informações de testemunhas repassadas à equipe da Rede Amazônica Acre. No momento do acidente, o adolescente estava com Pedro Pereira, de 23 anos, que morreu no local. Os dois não trabalhavam na obra.

Testemunhas relataram também que a dupla havia chegado na construção de motocicleta momentos antes da ventania. O Corpo de Bombeiros foi acionado, ajudou no resgate das vítimas e também isolou a área, que tinha o risco de desabar.