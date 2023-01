Batalhão de Policiamento de Trânsito divulga redução de mortes na capital e homenageia policiais

A solenidade contou com a presença de todo o efetivo do Batalhão de Policiamento de Trânsito – Foto: Ascom PMAC

A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN), realizou na manhã desta sexta-feira, 6, uma solenidade no auditório da unidade. Durante o encontro foram apresentados os dados operacionais de 2022 e homenagem aos profissionais destaque do ano.

Com mais de duas mil operações realizadas ao longo do ano de 2022, o BPTRAN apresentou uma redução de 15% de mortes no trânsito, em comparação ao ano de 2021, somente na cidade de Rio Branco. Em 2021, foram 26 vítimas fatais de acidente de trânsito, já em 2022, o número caiu para 22 vítimas.

Major Marleudo Nogueira, comandante do BPTRAN, destacou a importância do trabalho da unidade, que é feito por meio das fiscalizações de trânsito e também de atividades educativas, como forma de prevenção, seja nos serviços ordinários, como nas operações realizadas pela unidade.

“O Evento reuniu nossa tropa, para apresentarmos os resultados operacionais do ano de 2022, em que consigamos reduzir os índices de de mortes no trânsito em Rio Branco. Isso se deve graças a dedicação e o empenho dos nossos policiais que estão nas ruas diariamente”, disse.

Desde 2014 nas fileiras da unidade especializada, o sargento Luz Braga foi o policial destaque operacional do ano de 2022 do batalhão. O militar que foi ao longo do ano destaque em três meses, agradeceu a premiação. “A importância é prestar sempre um bom serviço a população e este ano manteremos o mesmo padrão profissional”, disse.

Estiveram presentes a solenidade, o comandante-geral da PMAC, coronel Luciano Dias Fonseca; a presidente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Taynara Martins; o comandante do Policiamento da Capital e região Metropolitana (CPCM), tenente-coronel Jokebed Lima; Anderson Castro, diretor operacional do Detran, além de praças da unidade especializada.