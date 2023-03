Barco de família afunda em rio e crianças de 3 e 6 anos estão desaparecidas; bombeiros fazem buscas

Rio Iaco se aproxima da cota de transbordo e já desabriga famílias no interior do AC — Foto: Arquivo/Corpo de Bombeiros

As chuvas também causam a cheia do Rio Iaco, na cidade de Sena Madureira, no interior do Acre. Segundo dados do Corpo de Bombeiros, o manancial marcou 15,12 metros às 9h desta terça-feira (28) e está a 8 centímetros de atingir cota de transbordo, que é de 15,20m.

A cidade já tem sete famílias desabrigadas, com um total de 34 pessoas, que foram levadas ao abrigo público montado no Ginásio Hermilton Gadelha. Ao todo, 80 pessoas estão atingidas pela cheia do rio.

Até a manhã desta terça, as águas do Iaco atingem o bairro Praia do Amarilho. O Corpo de Bombeiros não tem informações ainda de famílias desalojadas, ou seja, que foram atingidas e estão em casas de parentes e amigos.

Cheia em Brasileia

A enchente do Rio Acre afeta Rio Branco e as cidades do Alto Acre. Segundo dados das Defesas Civis das cidades de Brasiléia e Xapuri, são mais de 400 pessoas que precisaram deixar suas casas e estão em abrigos montados em escolas e centros culturais.

Em Brasiléia, o nível do Rio Acre segue em alta e amanheceu com 13,41 metros nesta terça-feira (28), são mais de três metros acima da cota de transbordo, que é de 11,4 metros.

Conforme os dados mais atualizadas, a cidade tem 2.840 famílias, ou seja, 8,2 mil pessoas atingidas pela enchente do manancial. Oito bairros estão atingidos. Ao todo, 98 famílias com 386 pessoas estão desabrigadas e mais de 2,1 mil famílias com 7,5 mil pessoas estão desalojadas, ou seja, foram para casas de parentes e amigos.

Por conta da enchente, a ponte que liga Brasiléia e Epitaciolândia foi parcialmente interditada nessa segunda-feira (27) e, segundo a Defesa Civil da cidade de Brasiléia, só transitam veículos altos empenhados nas respostas ao desastre.

O Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) suspendeu nessa segunda o expediente nas unidades jurisdicionais da Comarca de Brasiléia e o serviço jurisdicional na localidade funciona permanentemente em regime de plantão.

Cheia em Xapuri

Na cidade de Xapuri, o Rio Acre subiu quase dois metros em 24h. Segundo dados da Defesa Civil do município, o manancial marcou 14,83 metros, sendo que a cota de transbordo é de 13,40 metros.

Quatro bairros estão atingidos pela enchente. Ao todo, 26 famílias estão desabrigadas, com um total de 89 pessoas. Além disso, 132 famílias com 396 pessoas estão desalojadas. A cidade tem um abrigo que funciona no Centro da Juventude.

Por conta do risco de alagamento na OCA Xapuri, o atendimento na unidade foi suspenso a partir desta terça-feira (28) por tempo indeterminado. A prefeitura retirou cinco idosos da Casa Lar por conta do risco de alagamento no local. Os idosos foram levados, com apoio do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, para a Escola Alcimar Nunes Leitão.

O Hospital Epaminondas Jácome, que fica bem às margens do Rio Acre, em Xapuri, segundo a direção da unidade, por precaução, o gerador foi retirado, além dos motores das lavadoras e secadoras de roupa que ficam na parte baixa onde a água pode chegar primeiro. Além disso, cinco pacientes que não precisavam de cuidado médico urgente e poderiam ser cuidados em casa foram levados para casa.

Situação em Epitaciolândia

Em Epitaciolândia, a Defesa Civil Municipal já considera a terceira maior cheia do município. São 300 famílias desabrigadas, cerca de mil pessoas. Ao todo, seis bairros estão atingidos pela alagação.

Enchente na capital

Segundo Dados da Defesa Civil Municipal, o Rio Acre em Rio Branco amanheceu nesta terça-feira (28) com 16,84 metros e está com 2,84 metros acima da cota de transbordo, que é de 14 metros.

O manancial segue em alta e já atinge mais de 38 mil moradores da capital acreana. Mais de 2 mil pessoas estão desabrigadas e a estimativa é de que o número de desalojados esteja acima de 3,8 mil pessoas.

Pelos menos 36 bairros atingidos na capital, vários pontos de alagamento, rompimento de trecho na BR-364 estão entre os prejuízos. Além disso, 15 comunidades rurais estão atingidas, com 3,8 mil pessoas de 963 famílias.

Rio Branco tem 34 abrigos em escolas e no Parque de Exposições Wildy Viana com famílias atingidas pela enchente do Rio Acre e enxurrada dos igarapés. Na manhã desta terça (28), somente no parque estão 105 famílias com 300 pessoas, além de cerca de 80 animais, entre cachorros e gatos.

Quatro municípios acreanos decretaram situação de emergência: Rio Branco, Assis Brasil, Brasiléia e Epitaciolândia. No sábado (25), o governo federal reconheceu a situação de emergência em Rio Branco por causa dos estragos causados pelas chuvas. Com informações do G1 Acre.