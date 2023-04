Banhistas capturam Poraquê de aproximadamente 15 kg no balneário Igarapé Preto, em Cruzeiro do Sul

Sentinela da Fronteira – O empresário Rafael Lopez, que atualmente realiza compra de castanha na regional do Alto Acre, corre o risco de abandonar o trabalho desenvolvido na fronteira há mais de 10 anos por conta da burocracia que tem encontrado na Receita Federal, na hora de tentar liberar carretas de castanhas para fora do Brasil.

Rafael conta que os expedientes enfrentados nos últimos dias tem feito com que ele repense continuar no ramo de compra de castanha para exportação na região, levando um prejuízo em cadeia que vai terminar nos extrativistas de Brasiléia e Epitaciolândia.

Ao que foi informado, a Receita Federal tem agido de forma rigorosa, que mesmo depois do processo de secagem e peneiramento da castanha em casca, ainda assim a castanha não obtém autorização para transporte se for encontrada “uma formiga” no meio das pilhas de cargas do produto.

Para se ter uma idéia do prejuízo obtido pelo empresário, na última carreta que foi para fiscalização na Receita Federal, o carregamento retornou para o armazém por 5 vezes para passar pelo processo de carga, descarga e limpeza repetitiva das castanhas até não aparecer mais nenhuma larva, ou formiga.

A cada retorno desse para o armazém o empresário tem que pagar R$ 8.000,00 (Oito mil Reais), para que passe pela carga, descarga e limpeza, ou seja, só numa carreta, ele já teve que desembolsar R$ 40,000,00 (Quarenta Mil Reais), e ainda não tem a garantia de ser liberada caso a Receita Federal encontre algo que julgue imprópria para desprender o transporte do produto.

Rafael conta que no depósito está com mais de 30 carretas de castanhas, cerca de 2.700 latas, num dano incalculável para o comprador que reflete diretamente no fornecedor (extrativista), que vai ter dificuldade em encontrar mercado para o produto.

O empresário que está no ramo há muito tempo, disse que no Peru tem o Permiso Fitosanitário, que recomenda que a castanha esteja seca e em embalagem nova, o que ele tem obedecido à risca, mas nada além disso, e controlar as formigas era preciso usar inseticida, mas ele compreende que não cabe tal ação por conta de ser a castanha, produto de consumo humano.

A burocracia é tamanha que a meta proposta pela empresa de comprar 200 carretas de castanha nessa safra já foi por água a baixo, até a sexta-feira 22, tinha sido comprada 60 carretas e somente 12 conseguiram ser liberadas para o Peru.

Para o comprador de castanha, Vanderlei Martins Gadelha (Vanderlei da Castanha), a medida tomada pela Receita Federal põe em risco um caos na economia dos pequenos produtores que aproveitam a safra de castanha para obter uma renda a mais. “Os seringueiros estão conseguindo se defender um pouquinho com a venda dessa castanha, apesar de que não está boa de preço, mas ajuda de toda maneira, pois você sabe que o cara que está lá no seringal, qualquer renda é muita coisa…”, pontua ele.