Avião de pequeno porte atola em aeródromo de Marechal Thaumaturgo e é empurrado por populares

Avião atola em aeródromo no interior do Acre e é empurrado por populares

Um avião de pequeno porte atolou no pátio de aeronaves do aeródromo de Marechal Thaumaturgo, na manhã desta quarta-feira (3).

Ainda não se sabe qual era o destino final do voo e nem a quantidade de passageiros que estavam no táxi aéreo. Também não há informações de qual seria a empresa responsável pelo voo.

Nas imagens, divulgadas nas redes sociais, é possível ver populares desatolando o avião. O Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) informou, por meio de nota, que o incidente não ocorreu na pista de pouso.

“O Deracre informa que realiza manutenção periódica nos aeródromos do estado e que já atua nas ações que antecedem a restauração do pátio de aeronaves de Marechal Thaumaturgo”, complementou Sócrates Guimarães, presidente da autarquia.

Em fevereiro de 2022, o governo do Acre entregou a revitalização e a iluminação do aeródromo do município, que é de difícil acesso. A população da cidade, segundo o Censo 2022, é de 17.093 pessoas, o que representa um aumento de 20,14% em comparação com o Censo de 2010.

Na época, as informações divulgadas pelo Deracre era de que a restauração da pista contou com micro revestimento asfáltico de 1,2 mil metros de comprimento, cercamento da área, sinalização horizontal, sistema de iluminação e melhorias nas instalações do terminal de passageiros. A revitalização custou R$ 2,9 milhões. Do G1 Acre