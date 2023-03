Atendimento da Defensoria Pública em Cruzeiro do Sul continua em sede provisória no TRT 14

Unidade da Defensoria Pública de Cruzeiro do Sul atenderá na Vara do Trabalho de Cruzeiro do Sul. Foto: Reprodução

Assessoria / DPE/AC – O atendimento ao público da Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), continua acontecendo na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT14), em sala cedida pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/AC), Rodrigo Aiache, na Rua Rui Barbosa, nº 440, no centro de Cruzeiro do Sul. A previsão é de que o novo prédio onde funcionará a DPE/AC seja inaugurado neste próximo mês de abril.

Para otimizar a oferta de serviços, os assistidos podem realizar o agendamento endereço eletrônico www.defensoria.ac.def.br. No espaço reservado ao atendimento, as pessoas podem também optar pelo atendimento virtual. Todos os serviços virtuais funcionam das 7h às 11h.

“O agendamento feito diretamente no site é importante para que os assistidos tenham um atendimento personalizado, com data e horário determinados, evitando, assim, que percam tempo e possam programar o seu dia com as demais atividades que possuam”, explicou o defensor público, Diego Luiz Sales, coordenador da Unidade Defensorial em Cruzeiro do Sul.

“Além disso, importante esclarecer que, caso as pessoas precisem de ajuda para agendar, podem também procurar a sede do TRT 14 em Cruzeiro do Sul”, reforçou o defensor.

