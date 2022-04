Associação dos Delegados emite nota em defesa dos Delegados da Deccor e fala em retaliação e intimidação

Após ser noticiado por meios de comunicação do Acre que delegados de Polícia Civil estão sendo alvos de investigação, a Associação dos delegados de Polícia emitiu uma nota em defesa dos Delegados da Deccor (Delegacia de Combate à Corrupção).

Os Delegados da Deccor teriam sido apontados como alvos de uma investigação por crime de desvio de verba. A nota é assinada pelos três diretores da Adepol.

Leia a íntegra da nota

“A ADEPOL, entidade de classe que congrega os Delegados de Polícia Civil do Estado do Acre, vem se manifestar a respeito das notícias publicadas na manhã desta quinta-feira, narrando suposta investigação onde figurariam como alvos Delegados da Polícia Civil.

Nos cumpre repudiar a covardia e esclarecer que as respectivas autoridades policiais há 02 anos, vêm conduzindo investigações de corrupção/crimes tributários que atingiram a cumeeira dos setores público e privado, sendo agora vítimas de retaliação e intimidação através de falsas denúncias de crimes. (grifo nosso)

As notícias sobre suposta investigação, onde eles seriam alvo, foram curiosamente, veiculadas justamente após o embate tido com o governo, durante campanha salarial, ocasião em que, na qualidade de representantes de classe dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Acre, protagonizaram a busca incessante pelos interesses da Associação junto a interlocutores do Governo do Estado.

Não é novidade as pressões que as autoridades “denunciadas”, assim como a própria instituição vem sofrendo por apurar, investigar, prender e bloquear bens de grandes empresários , políticos e servidores públicos jamais alcançados nesse Estado. (grifo nosso)

A tentativa de assassinar reputações não tem como objetivo destruir apenas a imagem dessas autoridades policiais, mas sim desestruturar e enfraquecer a própria instituição Polícia Civil”.

Rio Branco, 07 de abril de 2022

Alexnaldo Batista da Silva- Diretor da ADEPOL

Sônia Maria Nascimento Ribeiro da Silva- Diretora da

ADEPOL

Carla Ivane de Britto- Diretora da ADEPOL