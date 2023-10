Associação de Homossexuais do Acre realiza 16ª Semana Acreana da Diversidade, com o tema “Somos Iguais?”

Com o tema “Somos Iguais?”, a Associação de Homossexuais do Acre (AHAC), membro da Aliança Nacional LGBTQI, abre nesta terça-feira, 19 horas, no Cine Teatro Recreio, a 16ª Semana Acreana da Diversidade. A programação cultural será com o espetáculo “Belíssimas Só que Não!” com as artistas Drag Queen Suzy Brasil e Samara Rios, e a intervenção cultural da Drag Queen acreana Beatriz Brasil.

Sobre o tema deste ano, a organização explica o significado. “Todos os cidadãos devem ser tratados de forma igual, sem diferenças, mas de acordo com as suas próprias limitações e dificuldades, garantindo, preservando direitos, deveres e oportunidades iguais seja para pretos, idosos, crianças, jovens, LGBTQIA+, indígenas, mulheres e toda a diversidade de nossa civilização. Negar políticas públicas no enfrentamento a LGBTfobia é negar o princípio da igualdade. O legislador que nega aprovar leis que possam equiparar as desigualdades por discriminações por orientação sexual ou identidade de gênero, está faltando com o princípio constitucional e democrático. Negar o casamento civil de pessoas do mesmo sexo é negar o princípio constitucional brasileiro. Negar a lei que criminaliza a homofobia e transfobia é se igualar a bárbaros que ainda vivem à mercê das luzes”, comenta o ativista de direitos humanos, Germano Marino, secretário da AHAC.

A programação se estende até domingo, 8, com a 16ª Parada do Orgulho LGBTQIAP+, concentração 15 horas, no Skate Park, e show na Concha Acústica.

Veja a Programação

Terça-feira:

Dia 03 de outubro de 2023

19:00 – Abertura com a Banda Furiosa da Policia Militar do Estado do Acre, apresentando o Hino Acreano e a música I Will Survive na 16ª Semana Acreana da Diversidade “Somos Iguais?” seguindo com o espetáculo “Belissimas, só que não!”, com as artistas Drag Queen Suzy Brasil e Samara Rios, diretamente do estado do Rio de Janeiro e da Beatriz Brasil, Drag Queen Acreana.

Local: Cine Teatro Recreio (Gameleira).

Quarta-Feira e quinta-feira:

Dia 04 E 05 de outubro de 2023

Oficina: “Os primeiros contatos e a Diversidade”.

Hora: 18:30 as 21:00.

Local: Teatro de Arena – Sesc Centro.

Ministrada pelo Professor de Artes Cênicas – Billy Fontenelle.

A oficina de Teatro “Os primeiros contatos e a Diversidade” ministrada pelo Professor Billy Fontenelle, aborda temas como: Inclusão de pessoas LGBTQIAPN+ no Teatro; Uma ideia (política) do Teatro; Análise e leitura de texto teatral; Improvisação para o Teatro e processo criativo; O corpo em cena e a arte para todes; Arte x Armário, uma liberdade.

A oficina será gratuita e sem fins lucrativos, o objetivo é levar informação, educação e inclusão para a comunidade LGBTQIAPN+ do Acre.

Sexta:

Dia 06 de outubro de 2023

09:00 – Audiência Pública “Empregabilidade LGBTQIA+”.

Realização: Ministério Público do Trabalho – Ministério Público Federal – Ministério Público do Estado do Acre.

Local: Auditório do Ministério Público Federal – (Alameda Ministro Miguel Ferrante, 340, Rio Branco – Acre)

A realização da audiência pública “Empregabilidade LGBTQIA+”, pelo Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal e Ministério Público do Estado do Acre, vem promover a conscientização do maior número de pessoas internamente e externamente para a necessidade do combate à discriminação, visando capacitar pessoas LGBTIQ+ em situação de vulnerabilidade, bem como incluí-las no mercado de trabalho com a finalidade de ampliar a sua inclusão, permanência e ascensão no mercado de trabalho, intensificando a qualificação e a capacitação deste público alvo, bem como a conscientização da sociedade no tocante à importância da diversidade no mundo do trabalho.

22:00 – Festa da Diversidade.

Sábado:

Dia 07 de outubro de 2023

A partir das 8 horas da manhã

Evento em Saúde: VIGILÂNCIA EM SAÚDE E SUAS INTERSECCIONALIDADES: GÊNERO, IDENTIDADES, SEXUALIDADE E RAÇA/COR

Com: Dra. Alícia Krüger, Assessora de Políticas de Inclusão, Diversidade e Equidade em Saúde da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde

Marcos Moreira, Coordenador da Atenção à População Negra do Ministério da Saúde

Dr. Radson Araújo, Médico responsável técnico pelo Ambulatório Especializado para Pessoas Transexuais e Travestis no Acre

Realização:

• Diretoria de Redes de Atenção à Saúde

• Núcleo de Populações Prioritárias e Vulneráveis

• Departamento de Vigilância em Saúde

Secretaria de estado de Saúde – Sesacre

22:00 – Festa da Diversidade.

Domingo:

Dia 08 de outubro de 2023

15:00 – 16ª Parada do Orgulho LGBT+ do Estado do Acre

Concentração: Praça Skate Parque, Parque da Maternidade.

19:00 – Show de Encerramento, na Concha Acústica Acreana, com apresentação da cantora Sandra Melo e Banda.