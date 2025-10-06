Geral
Assembleia Legislativae Ministério Público unem forças em exposição sobre vítimas de feminicídio
Geral
A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) passa a receber, a partir desta terça-feira (07), a exposição “O feminicídio é evitável”, uma ação conjunta entre o Parlamento acreano e o Ministério Público do Estado (MPAC). A mostra integra a campanha de mesmo nome, que vem sendo realizada desde agosto em diversos espaços públicos e agora chega à sede do Legislativo estadual.
A iniciativa apresenta representações de mulheres acreanas que foram vítimas de feminicídio, acompanhadas de informações sobre suas histórias e contextos de vida. O objetivo é sensibilizar a população sobre a gravidade da violência de gênero e reforçar que esses crimes poderiam ter sido evitados com apoio, acolhimento e proteção adequados.
Segundo a procuradora de Justiça Patrícia de Amorim Rêgo, coordenadora-geral do Centro de Atendimento à Vítima (CAV/MPAC), o projeto busca resgatar a memória dessas mulheres e chamar atenção para a importância de fortalecer a rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar.
Para o presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior (PP), a presença da exposição no Legislativo reforça o compromisso da Casa com a defesa da vida e dos direitos das mulheres. Ele destacou que a parceria com o Ministério Público demonstra a união entre instituições em torno de uma pauta essencial para a sociedade acreana.
A mostra ficará disponível ao público durante toda a semana, em pontos estratégicos da Aleac, como o Salão Azul e o hall de entrada.
Geral
OAB/AC lança o aplicativo “Cashback em Ordem” que pode zerar a anuidade, o APP funciona como outros clubes de benefícios
O advogado poderá ter descontos ou até zerar a cobrança da anuidade da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC) por meio do Programa Cashback em Ordem. O aplicativo para celulares iOS e Android foi lançado na noite de quinta-feira, 02, durante a sessão plenária.
O APP funciona como outros clubes de benefícios, em que o consumidor utiliza uma plataforma, buscando recompensas em cada compra. Assim, o valor acumulado com compras poderá ser utilizado no pagamento parcial ou total da anuidade, podendo sacar o excedente.
Dentro do Cashback em Ordem é possível encontrar grandes varejistas de renome nacional, tendo a possibilidade até de comprar passagens aéreas.
O sistema mostra o valor do cashback de cada item e é intuitivo, facilitando as compras.
“O aplicativo já está disponível, uma oportunidade, porque todos já utilizam algum tipo de aplicativo de compras. Por isso, oferecemos um convênio capaz de proporcionar benefícios para o advogado. Então, é mais uma forma de diminuir o impacto da anuidade”, explicou o diretor-tesoureiro, Renato Tavares.
O diretor-tesoureiro, Renato Tavares, reforçou a importância da adesão da classe ao APP para garantir benefícios.
Encerramento em grande estilo marca os 4 dias do 9º Festival da Banana 2025 de Rodrigues Alves
Novidade na 9ª edição do Festival da Banana: concurso do maior cacho e pratos com derivados são sucesso no evento
Frentes de serviço da Prefeitura atuam na roçagem e coleta de lixo e entulho em Cruzeiro do Sul
Parceria entre Petecão e Jerry Correia garante quase R$ 1 milhão para impulsionar a cafeicultura em Assis Brasil
Assembleia Legislativae Ministério Público unem forças em exposição sobre vítimas de feminicídio
POLÍTICA
Socorro Neri cobra providências do Governo Federal e DNIT para recuperação da BR-364 e destaca importância da rodovia para o desenvolvimento do Acre
A deputada federal Socorro Neri (PP-AC) reforçou, neste sábado (4), a necessidade de uma ação imediata do Departamento Nacional de...
Exporta Mais Amazônia supera a marca de R$ 100 milhões em negócios e fortalece a imagem da região no mercado internacional
De 28 de setembro a 1º de outubro de 2025, Rio Branco sediou a 40ª edição do Exporta Mais Amazônia,...
Deputada Meire Serafim ignora entidades acreanas e entrega execução de emendas a ONG da Bahia, deixando o Acre à mercê da própria sorte
A deputada federal Meire Serafim (União Brasil) destinou mais de R$ 20 milhões em emendas parlamentares para projetos em áreas...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Afya Cruzeiro do Sul realiza orientações sobre saúde mental para mais de 300 alunos de Guajará – AM
A Afya Cruzeiro do Sul realizou na última quinta-feira (25), no município de Guajará (AM), uma grande ação em alusão...
Gestores de Brasiléia participam de seminário regional sobre escola em tempo integral em Palmas
Assessoria – A coordenadora do programa escola em tempo integral, Nubete Martins e o gestor da e Escola em Tempo...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Equipe de Brasiléia conquista o título da etapa do Alto Acre da Super Taça do Acre de Futsal Masculino 2025
A equipe de Brasiléia conquistou o título da etapa do Alto Acre da Super Taça do Acre de Futsal Masculino...
Brasiléia avança à final da Copa da Amizade de Futebol Máster 2025, após vencer o Boca do Acre
A equipe de Brasiléia garantiu sua vaga na grande final da Copa da Amizade de Futebol Máster 2025, após vencer...
Com apoio da prefeitura, grande final do Campeonato Rodriguense de Motocross 2025 marca a tarde deste sábado
Assessoria – Emoção, velocidade e muita adrenalina marcaram a grande final do Campeonato Rodriguense de Motocross 2025, realizada neste sábado...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Tudo Sobre Política II6 dias atrás
Prefeitura de Rodrigues Alves reforça a importância do cuidado com a saúde mental no funcional em alusão ao Setembro Amarelo
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Deputada Socorro Neri garante mestrado para Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus
-
Política6 dias atrás
Única deputada do Acre a votar contra afrouxamentos na Lei da Ficha Limpa, Socorro Neri reafirma defesa da ética e do combate à corrupção
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Presidente da ALEAC, Nicolau Júnior, apoia a realização do 94º Círio de Nossa Senhora de Nazaré, no Acre