RIO BRANCO
Geral

Assembleia Legislativae Ministério Público unem forças em exposição sobre vítimas de feminicídio

Publicados

6 de outubro de 2025

Geral

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) passa a receber, a partir desta terça-feira (07), a exposição “O feminicídio é evitável”, uma ação conjunta entre o Parlamento acreano e o Ministério Público do Estado (MPAC). A mostra integra a campanha de mesmo nome, que vem sendo realizada desde agosto em diversos espaços públicos e agora chega à sede do Legislativo estadual.

A iniciativa apresenta representações de mulheres acreanas que foram vítimas de feminicídio, acompanhadas de informações sobre suas histórias e contextos de vida. O objetivo é sensibilizar a população sobre a gravidade da violência de gênero e reforçar que esses crimes poderiam ter sido evitados com apoio, acolhimento e proteção adequados.

Segundo a procuradora de Justiça Patrícia de Amorim Rêgo, coordenadora-geral do Centro de Atendimento à Vítima (CAV/MPAC), o projeto busca resgatar a memória dessas mulheres e chamar atenção para a importância de fortalecer a rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar.

Para o presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior (PP), a presença da exposição no Legislativo reforça o compromisso da Casa com a defesa da vida e dos direitos das mulheres. Ele destacou que a parceria com o Ministério Público demonstra a união entre instituições em torno de uma pauta essencial para a sociedade acreana.

A mostra ficará disponível ao público durante toda a semana, em pontos estratégicos da Aleac, como o Salão Azul e o hall de entrada.

Geral

OAB/AC lança o aplicativo “Cashback em Ordem” que pode zerar a anuidade, o APP funciona como outros clubes de benefícios

Publicados

3 dias atrás

em

3 de outubro de 2025

Por

O advogado poderá ter descontos ou até zerar a cobrança da anuidade da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC) por meio do Programa Cashback em Ordem. O aplicativo para celulares iOS e Android foi lançado na noite de quinta-feira, 02, durante a sessão plenária.

O APP funciona como outros clubes de benefícios, em que o consumidor utiliza uma plataforma, buscando recompensas em cada compra. Assim, o valor acumulado com compras poderá ser utilizado no pagamento parcial ou total da anuidade, podendo sacar o excedente.

Dentro do Cashback em Ordem é possível encontrar grandes varejistas de renome nacional, tendo a possibilidade até de comprar passagens aéreas.

O sistema mostra o valor do cashback de cada item e é intuitivo, facilitando as compras.

“O aplicativo já está disponível, uma oportunidade, porque todos já utilizam algum tipo de aplicativo de compras. Por isso, oferecemos um convênio capaz de proporcionar benefícios para o advogado. Então, é mais uma forma de diminuir o impacto da anuidade”, explicou o diretor-tesoureiro, Renato Tavares.

O diretor-tesoureiro, Renato Tavares, reforçou a importância da adesão da classe ao APP para garantir benefícios.

