Após nível do rio baixar, ponte de Concreto é liberada e funciona em mão dupla em Rio Branco

Após nível do rio baixar, ponte de Concreto tem trânsito liberado e funciona em mão dupla em Rio Branco — Foto: Eldérico Silva/Rede Amazônica

Após o Rio Acre apresentar vazante, o trânsito na ponte Coronel Sebastião Dantas, a ponte de Concreto, foi liberado às 6h desta terça-feira (4), em Rio Branco. O local voltou a funcionar em mão dupla em razão da interdição da ponte Metálica.

Uma equipe técnica da Superintendência de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTrans) estuda a liberação de outras vias na capital, devido ao recuo das águas do rio.

A ponte de Concreto tinha sido interditada desde o sábado (1º) por conta da cheia do Rio Acre. Além dela, a Ponte Metálica interditada está com trânsito suspenso há uma semana por medida de segurança. Com as duas pontes e algumas ruas fechadas, quem precisava ir para o Segundo Distrito de Rio Branco ou fazer o caminho inverso no horário estava enfrentando um trânsito intenso.

Isso porque, os únicos acessos à região do 2º Distrito da capital estavam sendo pela 3ª ponte, na Via Verde, e pela 4ª ponte, na Avenida Amadeo Barbosa.

Imagens enviadas à Rede Amazônica Acre mostravam filas de carros tentando atravessar a 4ª Ponte nessa segunda-feira (3).

Enchente na capital

O nível do Rio Acre segue em vazante em Rio Branco e, segundo dados da Defesa Civil Municipal, o manancial baixou 19 centímetros em 24 horas e chegou à cota de 17,46 metros na medição das 9h desta terça-feira (4).

Apesar da baixa no nível, cerca de 75 mil pessoas seguem atingidas pela enchente, que é a maior dos últimos oito anos. A cota de transbordo na capital é de 14 metros e o rio ultrapassou essa marca no último dia 23 de março.

Mais de 15,4 mil moradores tiveram que deixar suas casas por conta da cheia do manancial e estão em abrigos ou casas de parentes e amigos.

Conforme os dados, são mais de mil famílias que estão desabrigadas, com isso, cerca de 3.260 pessoas estão entre os 36 abrigos públicos montados em Rio Branco. Além disso, 3.680 famílias com, aproximadamente, 12.144 pessoas estão desalojadas por conta da enchente.

Ao todo, 42 bairros da zona urbana de Rio Branco atingidos pela cheia do Rio Acre. Além disso, 27 comunidades rurais estão isoladas, com 7,5 mil pessoas de mais de 1,8 mil famílias. Com informações do G1 Acre.