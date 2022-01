Após dar entrada no PS com dedo amputado, paciente foge com dreno, é recapturado e deve ser levado para o Hosmac

Nego Bau fugiu do hospital com dreno e foi recapturado por familiares — Foto: Iryá Rodrigues/g1/arquivo

Renan Souza, mais conhecido como Nego Bau, um dos personagens mais conhecidos de Rio Branco, está internado no pronto-socorro com fraturas. Ele deu entrada na unidade no último dia 30 com um dos dedos amputados, fugiu com um dreno, foi recapturado e deve ser encaminhado para o Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac).

Nego Bau foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o PS. A equipe recebeu um chamado afirmando que havia um homem ensanguentado no Centro da capital acreana. Ao chegar no local, os médicos descobriram que, na verdade, não tinha ninguém ensanguentado e Bau reclamava de um curativo que tinha em uma das mãos e estava causando dor.

A equipe resolveu trocar o curativo e, quando iniciou a troca, um dos dedos dele caiu. Ele foi levado para o PS para procedimentos mais avançados.

As equipes médicas não sabem como se deu os ferimentos em Bau. Nego Bau tem transtornos psiquiátricos e também é viciado em drogas. Ele ficou conhecido porque vive perambulando pelas ruas da capital. Ultimamente, muitos relatos de moradores diziam que ele tinha surtos de agressividade.

A direção do PS confirmou que foi colocado um dreno no pulmão do paciente, ele ficou na enfermaria e o quadro era estável. No sábado (1º), Nego Bau fugiu da unidade de saúde e foi levado para o hospital novamente pelos familiares.

O paciente deve fazer uma radiografia no tórax e depois ser encaminhado para o Hosmac. Com informações do G1 Acre.

