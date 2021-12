Após 9 dias internado, estudante baleado por sargento de trisal em festa recebe alta

Após passar por uma cirurgia na região do abdômen e ficar nove dias internado no Pronto-socorro de Rio Branco, o estudante Flávio Endres Ferreira, de 30 anos, recebeu alta e se recupera em casa. Ele foi baleado pelo sargento da PM-AC Erisson Nery, no dia 27 de novembro, durante uma confusão em um bar da cidade de Epitaciolândia, no interior do estado.

Ainda em recuperação do pós-cirurgia, devido aos quatro tiros que levou, ele contou ao g1 que está bem, na medida do possível. “Melhorando a cada dia.” Ele recebeu alta na terça-feira (7), após se recuperar de um quadro febril.

Em sua versão sobre o que aconteceu, o estudante disse que foi convidado pelos amigos para ir ao bar e saiu antes de acabar o jogo, porque tinha um compromisso da faculdade e ficou cerca de 2 horas fora e retornou para deixar um colega e resolveu entrar novamente para ver se os amigos estavam bem.

“Nisso, quando cheguei lá, já tinha percebido que eles [os amigos] não estavam muito bem e perguntei o que tinha acontecido e fiquei sabendo que o Nery já tinha ido lá e chutado a mesa deles e poucos minutos depois de me falarem isso, veio a mulher dele e me deu um soco na cara. Me assustei e no puro reflexo, empurrei ela e ele já chegou sacando a arma e efetuou o disparo”, contou.

Após a confusão, o sargento Nery está preso em Rio Branco por ter atirado no estudante. Ele já responde a um processo por ter matado um adolescente de 13 anos em 2017, quando o menino tentou furtar casa dele. Quatro anos após o crime, o policial ainda não foi julgado. O Ministério Público do Acre (MP-AC) fez a denúncia em julho deste ano pelos crimes de homicídio e fraude processual e a denúncia foi aceita um dia depois pela Justiça.

O sargento ficou conhecido nas redes sociais após assumir um trisal com a mulher, a também sargento da PM Alda Nery, e a administradora Darlene Oliveira. Os três moram na cidade de Brasileia e há alguns meses a sargento estava fazendo tratamento psicológico, quando o casal voltou a gerar polêmica ao surgir boatos de separação.

Ele segue preso no Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Acre (Bope), em Rio Branco.

‘Não era minha hora’

Depois do primeiro disparo, ele relembra que tentou sair, mas não teve tempo e foram feitos os outros dois e ele caiu. Já no chão, ele foi atingido pela quarta vez e foi agredido e chegou a ter os dentes quebrados.

“Mesmo no chão, eles me bateram, chutaram bastante. Uma pergunta que gostaria de fazer para eles: o que levou a tentarem acabar com minha vida? Porque realmente não fiz nada a eles, se quer olhei com olhar torto para eles. Não entendo o que pode ter movido para fazer algo assim comigo”, questionou.

Sobre o suposto assédio, ele nega a acusação. “Fiquei boa parte do tempo assistindo ao jogo sentado, não assediei ela não. Fiquei magoado porque não é do meu caráter fazer algo assim, sou contra qualquer abuso ou violência contra a mulher. Acredito que quis dar uma justificativa para corrigir o que fizeram. E que não contavam com as imagens do local e o respaldo de falar do assédio não justificou.”

Esperança

Apesar do medo e dor que sentia, Ferreira disse que tinha certeza que ia sobreviver.

“Sabia que ia sobreviver. Tinha certeza que não era minha hora, apesar do medo e muita dor. A viagem de Brasileia até Rio Branco foi muito difícil. O socorrista me deixou todo tempo consciente, mas acho que cheguei no limite e talvez uns 40 minutos a mais não resistisse”, falou.

Um dos tiros atingiu ele no peito e os outros três na região do abdômen e atingiu alguns órgãos como o intestino. Foi uma cirurgia grande, segundo relatou, do início do abdômen até o final.

“Fiquei todo aberto. Estou me recuperando, bem melhor já. Só o fato de estar em casa já é bem melhor. Sinto muita dor. Acredito que a cirurgia do tamanho que fiz leva uns três meses para ficar normal de novo. O sentimento é de agradecer a Deus porque acredito que nasci novamente, estou tendo uma nova oportunidade de vida. Em relação ao que aconteceu, espero que a justiça seja feita e que ele pague pelo que fez comigo. Não fiz nada, não merecia o que ele fez comigo ao tentar tirar minha vida de graça. Não sei o que passou na cabeça dele ao fazer isso.”

Ainda em recuperação, o estudante disse que deve passar por avaliação para saber se vai ficar com alguma sequela. Ele revelou que mexe o braço direito com dificuldade e vai passar por exames para saber por qual motivo não consegue movimentar.

Confusão em bar

No dia 27 de novembro, o sargento Nery se envolveu em uma confusão em um bar no interior do Acre, que acabou com o estudante baleado. O militar está preso preventivamente no Batalhão de Operações Especiais (Bope), em Rio Branco. Ele foi ouvido na delegacia da cidade enquanto um grupo de amigos fazia protesto e pedia justiça.

Vídeos que circularam na internet mostram o momento da confusão dentro e fora do bar, em Epitaciolândia. Uma das imagens mostra o sargento Erisson Nery armado após atirar contra o estudante e, em outro vídeo, é possível observar que a vítima foi agredida inicialmente pela sargento da PM Alda Nery, mulher do policial.

A delegada responsável pela investigação, Carla Ivane, disse que deve ouvir o estudante e então, pode passar mais informações sobre o caso.

As imagens confirmam o depoimento da equipe que fazia a segurança no local no dia da confusão. No depoimento, um dos seguranças diz que o sargento acusava o pessoal da mesa ao lado de estar olhando de forma desrespeitosa para a mulher dele. O segurança tentou acalmar o sargento, mas ele continuava alterado.

Após esse episódio, a equipe de segurança afirma que houve um desentendimento entre o sargento e Alda. A militar teria agredido o marido com alguns tapas no rosto e, novamente, o segurança precisou intervir e pedir que acabasse a contenda.

Teria sido nesse momento que Flavio Ferreira chegou na mesa ao lado e teria ficado observando a confusão. Isso teria incomodado a sargento Alda Nery, que chegou a perguntar o que o estudante estava olhando. Ela, então, partiu para cima do estudante e deu um tapa na orelha dele, que revidou a agressão com um soco na militar.

Ao perceber que a mulher tinha sido agredida, o sargento Erisson Nery tentou bater no estudante, mas foi impedido pelos seguranças.

‘Passou a mão nela’

No dia 28, o sargento falou ao g1 que reagiu à uma importunação sexual feita pelo homem contra sua mulher.

“O cara molestou minha esposa e ela foi tomar satisfação imediatamente. Mas, ele deu um murro na cara da Alda que ela caiu apagada e com a boca cortada. Aí quando eu vi ela daquele jeito, fui atrás do cara. Lá fora entramos em luta corporal e eu atirei nele. Foram dois disparos, todos pegaram nele. Ele está estável e foi transferido para Rio Branco”, alega.

Nery disse ainda que Alda foi até a delegacia fazer queixa da importunação sexual e agressão. “Ele passou a mão nela. O bar estava lotado, mas ela conseguiu identificar e foi tomar satisfação. Não teve nada de dança, dela estar dançando, de estar conversando, não existe nada disso. Ela passou a mão nela e ela foi tomar satisfação e ele deu um soco nela”, conta.

Briga do lado de fora

Ainda segundo o relato dos seguranças, após a agressão, foi solicitado que Flavio Ferreira saísse do local e um segurança saiu levando ele para fora do bar. Lá dentro, Erisson Nery era contido pelos demais segurança.

O sargento teria, inclusive, sacado o revólver para a equipe. Para evitar os disparos, os seguranças soltaram o sargento e ele foi logo procurar o estudante do lado de fora do estabelecimento. Os seguranças acompanharam o militar para tentar evitar mais confusão.

Sobre arma usada, militar ficou em silêncio

Sobre a arma usada pelo sargento, já que as da PM estavam recolhidas, a delegada disse que ele preferiu ficar em silêncio sobre a procedência.

“Entendemos que ele estava foragido, porque não se apresentou à delegacia e a polícia estava fazendo as buscas. Em razão das provas, optamos pela representação, que foi acatada pelo Judiciário e também pelo Ministério Público. As demais circunstância e demais qualificadoras vão ser finalizadas no decorrer do término da instrução do inquérito policial. Há muitas imagens que estão sendo analisadas desde ontem [domingo, 28] pela equipe de investigação de Epitaciolândia com o apoio da equipe de investigação de Brasileia”, destacou.

Alda e Darlene também aparecem nas imagens dos vídeos e foram ouvidas, porém, devem ser chamadas novamente após análise de algumas imagens de segurança.

Um relatório está sendo confeccionado juntamente com as imagens também de testemunhas que filmaram algumas cenas do tumulto. A versão do trisal é que Alda foi assediada por Flávio, porém, diante do que foi analisado de imagens até então, não é possível confirmar esse fato, segundo a delegada.

Mulher deveria tê-lo prendido

Em sua decisão, o juiz Clovis de Souza Lodi determinou ainda que a conduta da sargento Alda seja investigada.

“Por ser policial militar tinha a obrigação legal de prendê-lo em flagrante delito e apresentá-lo ao superior hierárquico ao invés de ajudá-lo a fugir do local. Se não bastasse, a esposa do representado também tinha o dever legal de apreender a arma de fogo utilizada por seu cônjuge na prática delitiva e entregá-la ao superior, ao invés de ocultá-la, dificultando a investigação policial”, pontua.

O que diz a PM

A Polícia Militar confirmou que o militar estava afastado por laudo médico e também que a arma institucional dele havia sido recolhida pela corporação há um mês.

O Comando da PM informou ainda que está apurando disciplinarmente os fatos e tomará as medidas necessárias, mas destacou que a apuração criminal caberá à Polícia Civil.

“A instituição reafirma que não compactua com ações que firam as normas legais ou que contrariam os valores castrenses seguidos pela corporação ao longo de sua história. Atitudes tomadas por quaisquer membros da corporação no âmbito de suas vidas privadas não refletem no posicionamento institucional e devem ser apuradas à luz do que determina a legislação”, destaca. Por G1 Acre.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Parte dos vereadores de Brasileia foram surpreendidos por uma informação inesperada por parte da vereadora Neiva Badotti a cerca de indícios de corrupção que estaria havendo entre os Poderes Executivo e Legislativo. A princípio, a parlamentar apresentou um ofício para que fosse enviado para a Polícia Federal pedindo uma investigação para saber se está havendo troca de favores entre a prefeita e parte dos vereadores do município, mas como previsto boa parte foram contra.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter: 3 de Julho Notícias

Youtube: 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook: 3 de Julho Notícias

Página do Instagram: 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.