Animação e segurança marcam segunda noite do Carnavassis com atração principal, a banda “Babado Novo” direto da Bahia

Animação e segurança marcam segunda noite do Carnavassis 2023 – Foto: Alemão Monteiro

O sábado dia 13, foi especial para Assis Brasil e marcado por muita alegria e segurança na avenida principal da cidade onde acontece o carnavassis.

O publico se divertiu com apresentações musicais locais, do estado e a atração principal do evento, a banda “Babado Novo” direto da Bahia, agitando os foliões na avenida Raimundo Chaar.

O carnavassis é realizado pela prefeitura de Assis Brasil em parceria com o Governo do Acre e SEBRAE.