Alma do Bom Sucesso: Romaria em devoção à Santa Raimunda reúne milhares de devotos em Assis Brasil

Infovia faz parte do programa Norte Conectado — Foto: Aqruivo/Pablo Le Roy/Ministério das Comunicações

G1 Acre – 24 pares de fibra óptica interligando Rio Branco a Manacapuru, no interior do Amazonas. Essa é a promessa da Infovia 6, que, segundo o governo federal, vai levar internet de altíssima qualidade a esses municípios.

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, afirma que essa é uma das oito infovias que serão instaladas ao todo na região Norte, por meio do programa Norte Conectado. Duas já foram instaladas, e, de acordo com o governo, a instalação dos cabos de fibra óptica também vai beneficiar a cidade de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

“O Ministério das Comunicações tem o compromisso de prover conectividade universal a todos os brasileiros. Essa é uma missão dada pelo presidente Lula e estamos realizando investimentos expressivos com enorme progresso em relação a essa meta. Já entregamos duas Infovias e outras seis estão em andamento. Toda essa estrutura irá mudar a realidade das pessoas que vivem na região Norte do país”, afirma o ministro.

Conectividade sustentável

De acordo com o executivo federal, um estudo constatou que os cabos de fibra óptica deveriam ser instalados submersos, nos leitos dos rios amazônicos. Com isso, a estimativa é de que 68 milhões de árvores sejam preservadas.

O Ministério das Comunicações afirma que a instalação não será enterrada ou posteada, e que cada cidade contará com um datacenter modular onde os pares de fibra estarão. Serão construídas Redes Metropolitanas para levar internet de qualidade às escolas públicas, unidades de saúde e segurança e outros equipamentos públicos.

O investimento do programa deve totalizar R$ 1,3 bilhão, e vai chegar a 59 municípios do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima.