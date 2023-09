Acre, Mato Grosso e Rondônia recebem o Jornada Fiprotag® 210, promovido pela Vetoquinol Saúde Animal

A Vetoquinol Saúde Animal, que está entre as oito maiores indústrias veterinárias do mundo, chega ao Norte e Centro-Oeste do Brasil com o Jornada Fiprotag® 210 – evento idealizado para levar informações de profissionais renomados aos pecuaristas em relação às infestações da mosca-dos-chifres (Haematobia irritans) em rebanhos bovinos. Nos três estados, os eventos acontecem desde o dia 18 de setembro e vão até 20 de outubro.

Para divulgar a importância do combate à mosca-dos-chifres na pecuária nacional, a Vetoquinol Saúde Animal lançou o Jornada Fiprotag® 210, projeto que percorre todas as cinco regiões do Brasil com conteúdo técnico sobre o parasito compartilhado por médicos-veterinários e profissionais do time da Vetoquinol. O Jornada Fiprotag® 210 acontece de forma simultânea durante setembro e outubro em mais de 60 eventos comandados por coordenadores regionais da companhia.

“Está sendo uma experiência bem bacana. Até o momento, por meio de intensos bate-papos, pudemos levar informações valiosas sobre os diferenciais das soluções para o combate à mosca-dos-chifres, como o Fiprotag® 210. Destacamos a ação imediata do brinco contra os parasitas, assim como sua extensa durabilidade de proteção de até 210 dias e o grande benefício lucrativo e de produtividade da adesão ao brinco”, destaca Juliano Almeida, coordenador do Jornada Fiprotag® 210 no Norte e no estado do Mato Grosso.

Prejuízo da mosca-dos-chifres

Em 2022, a pecuária brasileira produziu 9 milhões de toneladas de carne bovina, além de 34,6 bilhões de litros de leite. Esse volume poderia ser maior, caso houvesse um rígido controle da mosca-dos-chifres (Haematobia irritans), já que o inseto causa prejuízo anual de R$ 3 bilhões.

Apenas uma mosca da espécie pode picar o animal 40 vezes em um único dia – o que reduz enormemente a produtividade, consequência do estresse causado pelas dores das picadas que podem chegar a 400 em um dia, caso o animal esteja infestado com apenas 10 moscas. A eficácia do Fiprotag para livrar os bovinos desse incômodo foi comprovada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Na oportunidade, o estudo apontou para uma proteção de até 210 dias, além de zerar a infestação em 30 minutos após a aplicação. “Esse é o motivo do projeto, compartilhar tecnologia extremamente moderna em sanidade animal para contribuir com a produtividade de um dos principais setores econômicos do país”, conclui Almeida.

Sobre a Vetoquinol Saúde Animal

A Vetoquinol Saúde Animal está entre as 10 maiores indústrias de saúde animal do mundo, com presença na União Europeia, Américas e região Ásia-Pacífico. Em 2022, o faturamento global foi de € 540 milhões. Com expertise global conquistada ao longo de 90 anos de atuação, a empresa também cresce no Brasil, onde expande suas atividades desde 2011. Grupo independente, a Vetoquinol projeta, desenvolve e comercializa medicamentos veterinários e suplementos destinados à produção animal (bovinos e suínos), animais de companhia (cães e gatos) e equinos. Desde sua fundação, em 1933, na França, combina inovação com diversificação geográfica.

O crescimento do grupo é impulsionado pelo reforço do seu portfólio de soluções associado a aquisições em mercados de alto potencial de crescimento, como a brasileira Clarion Biociências, incorporada em 2019.

No Brasil, a Vetoquinol tem sede administrativa em São Paulo (SP) e planta fabril em Aparecida de Goiânia (GO), atendendo todo o território nacional. Em termos globais, gera mais de 2,5 mil empregos.