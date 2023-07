Acre é destaque no Workshop Internacional Cooperativas pelo Desenvolvimento Sustentável

Reconhecida internacionalmente por seu impacto na geração de renda e produção sustentável na Amazônia, a Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Acre (Cooperacre) foi destaque no Workshop Internacional “Cooperativas pelo Desenvolvimento Sustentável”, realizado em Brasília de 17 a 19 de julho, em celebração ao Dia Internacional do Cooperativismo.

O presidente da Cooperacre, José de Araújo Rodrigues, participou do primeiro painel do evento, com o tema “Cooperativas e o empoderamento econômico nas comunidades”, onde apresentou o modelo de negócios e as inovações implementadas pela cooperativa do Acre.

“Foi uma honra representar as famílias produtoras do agroextrativismo e produção familiar do Acre, através das cooperativas e associações singulares filiadas à rede cooperacre destacando sua relevância na promoção do desenvolvimento sustentável que gera prosperidade econômica aliada a inclusão socioprodutiva de mulheres, jovens e adultos e conservação do meio ambiente”, destacou.

Cooperacre: modelo de negócios premiado

A Cooperacre atua no fortalecimento das cadeias produtivas da borracha, castanha-da-brasil, café, palmito e frutas tropicais e já exporta para nove países. Em 2022, a cooperativa foi vencedora da categoria Inovação do Prêmio Somos Coop. A premiação é uma forma de destacar as boas práticas das cooperativas que têm proporcionado benefícios ao cooperado e à comunidade.

Cooperativismo e sociedade

O vice-presidente da República, Geraldo Alckimin, participou da abertura do evento e falou sobre o cooperativismo e sua importância para os diversos segmentos da sociedade. “Para ter suporte, alcançar novos mercados, é através do cooperativismo. Ficamos felizes de ver o crescimento do cooperativismo na saúde, no transporte, no agro, no crédito, é importantíssimo você ter esse melhor acesso, ganha a sociedade e os cooperados. Só tem um caminho, agregar valor e unir através das cooperativas, nós estimulamos uma melhora da renda através do cooperativismo”, disse.

Mais de 20 nacionalidades presentes

O presidente do Sistema OCB/Sescoop Acre, Valdemiro Rocha, participa do evento e destaca a relevância da participação de lideranças de mais de 20 nacionalidades no encontro.

“O Workshop Cooperativas pelo Desenvolvimento Sustentável tem possibilitado o intercâmbio de experiências com lideranças de mais de 20 nacionalidades. Líderes estes que integram instituições de representação cooperativistas em seus países. A participação de secretários nacionais de vários ministérios, técnicos da APEX, diretores e técnicos da ABDI, Embaixadores e técnicos do Itamaraty permitirá ao Brasil inspiração na formulação de políticas públicas inovadoras na área do cooperativismo”, pontuou.

Painéis no Workshop

Representantes do Sistema OCB de diversos países participam dos painéis que acontecem no Workshop. Nesta terça-feira (18), o painel 3: “Cooperativas como propulsoras de negócios internacionais sustentáveis”, conta como um dos mediadores o Sr. Alireza Banaeifar, Gerente de Relações Internacionais do Conselho de Cooperativas do Irã. Já na quarta-feira (19), o painel 6: “Educação cooperativista em prol do desenvolvimento sustentável”, teve como mediador o Dr. Onofre de Souza Filho, Presidente da OCB do Mato Grosso.