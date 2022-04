Em vídeo, vereadora mostra o caos e abandono por parte do governador Gladson Cameli com o hospital de Brasileia

Vereadora Neiva denuncia o perigo devido a escuridão aos arredores do Hospital Regional – Arte Alemão Monteiro

A vereadora Neiva Badotti que também é servidora do Hospital Regional do Alto Acre, gravou um vídeo onde denuncia o descaso do governo e da própria direção do Hospital com relação a iluminação nas mediações da Unidade Hospitalar.

Em vídeo, Neiva chama a atenção do Governador Gladson Cameli, pois a preocupação se dá devido a onda de violência que assola os municípios de Brasileia e Epitaciolândia e a falta de iluminação nas mediações do Hospital pode comprometer a segurança dos servidores e dos pacientes.

Nas imagens é possível ver que somente no interior da Unidade Hospitalar tem iluminação, quem conhece o local sabe que além da entrada, tem um vasto pátio e estacionamento para os veículos. De acordo com a parlamentar todos os postes estão com todas as lâmpadas queimadas e que isso tem causado temos nos moradores que buscam por atendimento no período noturno e nos servidores, principalmente na troca de plantões.

A vereadora Neiva afirma que já foi informado que a iluminação deste espaço não é atribuição da Energisa e nem da prefeitura de Brasileira, mas sim do próprio hospital. Diante da situação ninguém resolveu só restou chamar a atenção do próprio Governo, pois do jeito que está não dá para continuar.

Veja o Vídeo: