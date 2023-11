Vencedora do Big Brother Brasil 18, Gleici Damasceno relata caso de agressão e abuso por ex-namorado

Wagner Santiago e Gleici Damasceno – Foto: Reprodução / Instagram

A vencedora do Big Brother Brasil 18, Gleici Damasceno veio à público lamentar o caso de agressão sofrido por Ana Hickmann. Ela ainda contou que foi abusada e agredida pelo ex-namorado, também participante da mesma edição do reality, Wagner Santiago.

Em nota, ela disse: “Lamento que Ana Hickmann tenha passado por isso. O que ocorreu com ela, me fez recordar um ex-namorado abusivo/agressor. Naquela época, hesitei em chamar a polícia, principalmente para protegê-lo (me arrependo profundamente)”.

Após comentários, Gleici explicou que as acusações eram referentes ao seu antigo relacionamento com Wagner Santiago, que teve início durante o programa, em 2018, e terminou em julho do ano seguinte. Ao ser acusada de estar querendo atenção, ela conta que admirou a coragem de Ana Hickmann em denunciar o caso de agressão, dizendo que não teve a mesma coragem.

Wagner Santos se manifestou após a publicação da ex-namorada. Seguidores associaram a fala com o relato de Gleici. “Algumas pessoas apenas ficarão junto enquanto puderem obter de você algo que satisfaça os interesses delas. Quando não tiverem mais nada de que possam se aproveitar, sumirão. E esse sumiço será um dos mais prazerosos livramentos de sua vida”, disse ele em suas redes.