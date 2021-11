Veja o Vídeo: Atriz Maitê Proença preocupa fãs ao aparecer de muletas em aeroporto

Por purepeople Tatá Werneck se irritou com um internauta nesta sexta-feira (19) nas redes sociais. No Twitter, um perfil ironizou uma atitude da humorista e citou Paulo Gustavo para irritá-la. Tatá Werneck perdeu a paciência nas redes sociais, nesta sexta-feira (19). A humorista se revoltou após ter visto um usuário do Twitter citando Paulo Gustavo para atacá-la, seis meses após a morte do ator.

O internauta provocou Tatá por causa dos comentários da humorista sobre o reality “A Fazenda”. O homem acusou a global de incitar o ódio entre os participantes. “Tatá Werneck que nem ‘A Fazenda’ assiste e faz comentário para engajar onda de ódio em cima dos participantes e surfar na onda. Paulo Gustavo tá orgulhoso da amiguinha lá do céu”, escreveu.

“Seu m*. Vai usar o nome do meu amigo pra me atacar na casa do c! Seu m! Seu nojento!”, respondeu a humorista.

“Tô sendo educada até agora. Vai usar o nome dele no teu c*, seu bsta. Denunciem esse mrda”, continuou Tatá.

Tatá Werneck cita Paulo Gustavo ao Reagir a post de Maraisa sobre Marília Mendonça

Tatá Werneck reagiu emocionada ao post de Maraisa sobre a morte da amiga, Marília Mendonça, no último dia 5. Ao comentar a publicação na qual Maiara e Maraísa cantam no velório da sertaneja, a humorista citou a morte de Paulo Gustavo, ocorrida em maio, após dois meses de internação, e disse crer que eles se encontrarão em algum plano.

“Querida, perder um amigo dói demais. São muitas dores juntas. Todo mundo está mto dolorido. Deprimido. Eu desejo que Deus console vocês o mais rápido possível. Que aos poucos possam começar a ficar em paz. Imaginar que Paulo pode cuidar dela lá me traz um imagem bonita. Ele faz Marília rir. Ela canta para ele. E nossos melhores amigos viram melhores amigos”, desejou Tatá.

Os internautas se emocionaram com as palavras da mãe de Clara Maria. “Como você foi incrível em suas palavras”, afirmou uma. Outra comentou com emoji de choro.

Thales Bretas desabafa sobre os meses da morte de Paulo Gustavo.

Na noite do dia 4, Thales Bretas publicou um longo desabafo nas redes sociais sobre a saudade do marido Paulo Gustavo, que morreu há seis meses. “Ainda não consegui processar sua falta, vou digerindo aos poucos”, disse.

“Eu imaginava que iríamos dançar velhinhos juntos, comemorar muitas bodas, mas agora vejo você eternizado pra sempre em mim e na minha vida. Com todas as transformações que promoveu, todo amor que trouxe, os filhos, os amigos, a vida…”, afirmou Thales. A foto original foi tirada no dia do casamento dos dois, em 2015.

Veja o Vídeo Abaixo:

