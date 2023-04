Show de Amado Batista vai aquecer economia de Rodrigues Alves; Cachê será pago com recursos de convênio

Cabe destacar que o recurso será oriundo de um convênio assinado com o Governo do Estado – Foto: Reprodução

Um dos cantores mais popular do Brasil, Amado Batista, e um dos mais tocado nas rádios do Vale do Juruá, será a principal atração musical do VIII Festival da Banana de Rodrigues Alves, cuja apresentação está marcada para o dia 27 de julho. Um dia antes da data de emancipação política do município. O Festival da Banana é a principal festa cultural do município. Na edição de 2022, durante os oito dias de programação e sem uma atração musical de destaque nacional, os empreendedores locais movimentaram mais de R$ 5,5 milhões direto e indiretamente.

Segundo a nota de esclarecimento emitida pela Prefeitura de Rodrigues Alves para rebater as críticas de opositores, dentre os quais, representante legislativo, que ajudou a aprovar o orçamento, no qual consta a previsão do investimento nos eventos culturais da cidade. “De início, cumpre esclarecer que o Festival da Banana no Município de Rodrigues Alves/Acre acontece desde 2016, tendo em vista o destaque da cidade na produção da fruta na área regional do Juruá. O festival acontece no mês de julho, com duração de 07 dias, encerrando no dia 28, data de comemoração da emancipação política da cidade. Trata-se da principal atividade cultural do Município que está inserido no Mapa Nacional do turismo, instrumento do Ministério do Turismo que define a área a ser trabalhada no âmbito do desenvolvimento de políticas públicas culturais. O Festival movimenta a economia local, com a exposição e comercialização de produtos derivados da banana, eventos ligados ao setor agropecuário, apresentações culturais locais e nacionais, dentre outros. Em sua última edição, no ano de 2022, movimentou cerca de 5 milhões de reais, de forma direta e indireta aos microempreendedores locais, com expectativa de aumento na movimentação econômica financeira no corrente ano”.

Mostrando que o legislador fez as crítica visando apenas tumultuar a opinião pública, ou então, aprovou o Orçamento Municipal sem ler.

A Prefeitura de Rodrigues Alves destacou o valor da contração é razoável, haja vista o apelo popular dos habitantes locais pelo cantor, além disso, o preço inclui os custos do translado dos instrumentos e músicos da banda no avião do artista. “O cantor Amado Batista é amplamente conhecido na região, tendo realizado apresentações artísticas de sucesso nos municípios vizinhos, sempre carregando multidões por onde passa. Trata-se de artista muito conhecido pelos shows que realiza, gozando de excelente conceito e aprovação popular, bem como aprovação da crítica especializada. Ademais, possui grande apreço, principalmente, pela população que vive em áreas rurais, visto que seu trabalho é sempre amplamente divulgado nas Emissoras de Rádio da região. O valor da contratação encontra-se razoável, visto que abrange o translado do artista e de sua equipe em avião próprio, junto com instrumentos musicais. Importa mencionar que é inviável a contratação de qualquer artista de renome nacional que dependa da malha aérea que atende a região do Juruá, que conta com voos duas vezes por semana, pela madrugada, ocorrendo dificuldades e até mesmo inviabilidade de pousos”.

Cabe destacar que o recurso será oriundo de um convênio assinado com o Governo do Estado. “O recurso é advindo de convênio assinado entre a prefeitura e o governo do Estado, não configurando qualquer irregularidade na contratação angariada”, conclui.