Show da cantora Marília Tavares deve atrair multidão na segunda noite do Festival da Farinha

A segunda noite do Festival da Farinha,promovido pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, nesta quinta-feira, 28, deverá atrair uma multidão ao Complexo Esportivo para o show da cantora Marília Tavares. A artista, de renome nacional, se apresentará a partir das 23:00 horas, com duas horas de show. A organização do evento estima um público de 25 mil pessoas.

Antes e depois da apresentação dela, vários artistas locais fazem shows. O Festival da Farinha conta com cerca de 100 artistas que se revezam em dois palcos. O cantor Evoney Fernandes, encerra a programação no sábado 30.

Nesta quinta-feira, 28, o evento terá início às 18:00 horas e seguirá até às 03:00 horas da manhã.

Programação

Veja a programação completa.

Palco principal:

DJ MR Cesar 18h00min às 19h00min

Valdir Júnior e violão 19h00min às 20h30min

Grupo de dança Show de Ritmos 20h30min às 20h45min

DJ MR Cesar 20h45min às 21h00min

Willian Freitas e Banda 21h00min às 22h30min

Dança CIA Triplo X 22h30min às 22h45min

DJ MR Cesar 22h45min às 23h00min

Show Nacional – Marília Tavares 23h00min às 01h00min

DJ MR Cesar 01h00min às 01h15min

Elian Máximo e Banda 01h15min às 03h00min

Baixinho do forró e banda de 01hr15min às 03hr00min

Palco alternativo:

DJ Johnata 17h00min às 17h30min

Clívia e violão 17h30min às 19h00min

Música – SEST: 19h00min às 21h00min

Concurso da Maior Mandioca / Mais Pesada 21h00min às 22h30min

DJ Johnata 21h00min às 22h30min