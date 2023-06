Preta Gil tranquiliza fãs após sumir das redes. Ela explicou que os últimos meses têm sido extremamente desafiadores

Viih Tube e Eliezer com Lua – Foto: Reprodução / Instagram

Viih Tube anunciou que contratará uma babá para auxiliar nos cuidados com a filha, Lua. A influenciadora revela que está lidando com muita ansiedade ao gerenciar todas as tarefas e reconhece que essa decisão será desafiadora, pois terá que se adaptar à presença de outra pessoa no cuidado da criança.

No entanto, Viih destaca a necessidade de contar com o suporte profissional para lidar com essa demanda. “Está me causando muita ansiedade e está difícil administrar tudo! As duas empresas, as publicidades, as redes do babytube e todo o cuidado com ela”, explicou Vitória.

A ex-BBB destacou, no entanto, que foi importante passar os primeiros meses sem ajuda para cuidar de Lua, pois aprendeu a rotina do jeito que gostaria.

“Nunca fui mãe, então mesmo que foi meio desafiador no começo, foi o momento que mias me ensinou.”, afirmou a influenciadora. Veja mais no Gente IG