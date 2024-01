Neguinho da Beija-flor é anunciado como a principal atração da festa de carnaval em Rio Branco

Neguinho da Beija-Flor vai encerrar o carnaval de Rio Branco dia 13 de fevereiro — Foto: Marcos Serra Lima

(G1 Acre) – O Carnaval da Família teve sua principal atração anunciada nesta segunda-feira (22) pelo governo do Acre: Neguinho da Beija-flor vai encerrar a festa em Rio Branco com chave de ouro. O sambista se apresenta na Gameleira a partir das 22h no dia 13 de fevereiro, última noite de carnaval.

Além do cantor, bandas locais e outros artistas vão animar o público durante as cinco noites de carnaval.

A primeira noite de carnaval será dia 9 de fevereiro. Segundo o governo, o Carnaval da Família terá segurança pública e privada, tendo entre 80 a 150 seguranças por noite, além de agentes da Polícia Militar, bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu).

As apresentações musicais começam às 18h e seguem até 1h da madrugada. A organização divulgou que as bandas que vão se apresentar no evento serão escolhidas em um processo seletivo feito pela Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM).

Antes, o governo tinha divulgado que seriam 12 bandas, mas nesta segunda comunicou que a FEM selecionou 15 bandas, sendo três bandas e um DJ por noite.

O governo também divulgou que estão previstos bailes Infantil e da Terceira Idade, evento que tiveram um grande número de participantes em edições anteriores. A barracas da Feira da Economia Solidária serão montadas ao longo da Gameleira para garantir aos foliões bebidas e comida.

Veja a prévia da programação:

Sexta (9): Bem-vindo à folia na gameleira / Baile da Terceira Idade / Ensaio dos Blocos / Bandas Locais / DJ

Sábado (10): Baile Vermelho e Preto / Blocos Carnavalescos / Bandas locais / DJ

Domingo (11): Bloco de Sujos / Blocos Carnavalescos / Bandas locais / DJ

Segunda (12): Baile Verde Amarelo / Baile Infantil / Blocos Carnavalescos / Bandas locais / DJ

Terça (13): Bye Bye Folia / Blocos Carnavalescos / Bandas locais / DJ e Neguinho da Beija-flor