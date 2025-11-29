Influenciador Thiago Schoba é preso por violência doméstica e se torna réu na Justiça de São Paulo

Em registro oficial da faixa, cantora rondoniense compartilha um pouco da beleza e do cotidiano que a cercam – Foto: Voz da Cidade

A artista rondoniense Gabriê apresenta o videoclipe de “Astro Rei”, canção que se tornou um marco em sua trajetória e, por isso, ganha agora um registro à altura de sua potência sonora. Dirigido por Gabriel Uchida e coordenado pela produtora casaquatro, o material verte em imagens o mesmo calor e pulsação que atravessam o noiadance — ritmo nascido nas periferias de Porto Velho e utilizado por Gabriê, a partir de sua linguagem estética e política, como plataforma para alcançar novos patamares na carreira.

Gravado em locações que evidenciam o contraste entre a metrópole e o natural de Porto Velho, o clipe faz da capital rondoniense uma personagem viva. “Senti que conseguimos traduzir a alma da cidade em cada cena, retratando essa Amazônia urbana e valorizando nossa identidade”, afirma a cantora. “Realizar um trabalho dessa altura é um feito significativo na minha trajetória, e a intenção é representar todo um povo através dessa arte. Isso é o que me move”.

Marcado pela presença de tons quentes e enquadramentos coreográficos, o vídeo celebra o corpo e o pertencimento, transformando o sol — figura central na música — em símbolo de força, permanência e cura. A fusão de estética pop e referências amazônicas cria um retrato contemporâneo da cultura nortista, conectando a espiritualidade à resistência. O olhar da câmera, ora íntimo, ora coletivo, revela uma artista consciente de seu papel: ser ponte entre o som da periferia, o brilho de quem vive à margem e um mundo que ainda não conhece as belezas de um Norte que tem menos atenção.

O clipe traz referências atuais e apresenta duas perspectivas distintas. Primeiro, Gabriê mostra a faceta pop de sua música, conectada à juventude e à contemporaneidade. Por outro lado, ao mesmo tempo, a artista se curva à cultura que é passada de geração em geração, enraizada na história de Porto Velho. Seu trânsito entre esses mundos é a prova de que está disposta a transformar em arte toda uma bagagem que carrega.

Ao trazer para a tela os becos, os corpos e o movimento que inspiraram a composição, “Astro Rei” reafirma o lugar de Gabriê como uma das vozes mais expressivas da nova cena amazônica. Sua arte rompe fronteiras tanto físicas quanto culturais e coloca, pouco a pouco, Rondônia no mapa da música mainstream.

Ficha Técnica:

Artista: GABRIÊ

Composição: GABRIÊ

Produção musical e mixagem: Viktor Judah

Masterização: Victor Nery

Violão: Felipe Macedo

Baixo: JI Bass Izel

Equipe audiovisual:

Produtora audiovisual: casaquatro

Diretor geral e roteiro: Gabriel Uchida

Diretor de Fotografia: Jordan Cruz

Assistência de Fotografia : Kelvily Nascimento

Finalização e color: Gualter Tabosa

Produção executiva: Talita Gusmão

Produção de set: Ana Duzanowski

Maquinário: Pedro Vasconcelos

Design: Rafael Carmo

Agradecimento:

casaquatro

⁠Milgrau

⁠⁠Jucy Campos

Canal Remix

Ministério Público de Rondônia