Influenciador Thiago Schoba é preso por violência doméstica e se torna réu na Justiça de São Paulo
Influenciador é preso em Salto (SP) após denúncia de agressões contra a namorada – Foto: Reprodução/ Redes Sociais
O influenciador digital Thiago Schoba, conhecido nas redes sociais como Thiago Schutz, foi detido em flagrante no município de Salto, interior de São Paulo, após ser acusado de agredir a namorada, Lais Angeli Gamarra, de 30 anos. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar após a vítima conseguir escapar do local e pedir ajuda.
Segundo o registro policial, Lais relatou ter sido atacada com tapas e chutes durante uma discussão. Ela conseguiu sair da residência e acionar a PM, que a encontrou na via pública com diversas marcas pelo corpo. Minutos depois, os agentes localizaram Thiago e realizaram a prisão.
O Instituto Médico-Legal (IML) confirmou, por meio de laudo pericial, que a vítima apresentava ao menos 11 lesões distribuídas pelo rosto, braços e pernas, compatíveis com agressões físicas. O documento reforça a gravidade dos ferimentos e a violação à integridade física da jovem.
O caso passou a tramitar judicialmente em março de 2023, quando o Ministério Público de São Paulo formalizou denúncia contra o influenciador. A juíza Sônia Nazaré Fernandes Fraga, da 24ª Vara Criminal do Foro Central, analisou o pedido dias depois e decidiu aceitar a denúncia, tornando Thiago réu pelo crime de violência doméstica.
Gabriê lança videoclipe de “Astro Rei” e transforma Porto Velho em manifesto visual do orgulho nortista
Em registro oficial da faixa, cantora rondoniense compartilha um pouco da beleza e do cotidiano que a cercam – Foto: Voz da Cidade
A artista rondoniense Gabriê apresenta o videoclipe de “Astro Rei”, canção que se tornou um marco em sua trajetória e, por isso, ganha agora um registro à altura de sua potência sonora. Dirigido por Gabriel Uchida e coordenado pela produtora casaquatro, o material verte em imagens o mesmo calor e pulsação que atravessam o noiadance — ritmo nascido nas periferias de Porto Velho e utilizado por Gabriê, a partir de sua linguagem estética e política, como plataforma para alcançar novos patamares na carreira.
Gravado em locações que evidenciam o contraste entre a metrópole e o natural de Porto Velho, o clipe faz da capital rondoniense uma personagem viva. “Senti que conseguimos traduzir a alma da cidade em cada cena, retratando essa Amazônia urbana e valorizando nossa identidade”, afirma a cantora. “Realizar um trabalho dessa altura é um feito significativo na minha trajetória, e a intenção é representar todo um povo através dessa arte. Isso é o que me move”.
Marcado pela presença de tons quentes e enquadramentos coreográficos, o vídeo celebra o corpo e o pertencimento, transformando o sol — figura central na música — em símbolo de força, permanência e cura. A fusão de estética pop e referências amazônicas cria um retrato contemporâneo da cultura nortista, conectando a espiritualidade à resistência. O olhar da câmera, ora íntimo, ora coletivo, revela uma artista consciente de seu papel: ser ponte entre o som da periferia, o brilho de quem vive à margem e um mundo que ainda não conhece as belezas de um Norte que tem menos atenção.
O clipe traz referências atuais e apresenta duas perspectivas distintas. Primeiro, Gabriê mostra a faceta pop de sua música, conectada à juventude e à contemporaneidade. Por outro lado, ao mesmo tempo, a artista se curva à cultura que é passada de geração em geração, enraizada na história de Porto Velho. Seu trânsito entre esses mundos é a prova de que está disposta a transformar em arte toda uma bagagem que carrega.
Ao trazer para a tela os becos, os corpos e o movimento que inspiraram a composição, “Astro Rei” reafirma o lugar de Gabriê como uma das vozes mais expressivas da nova cena amazônica. Sua arte rompe fronteiras tanto físicas quanto culturais e coloca, pouco a pouco, Rondônia no mapa da música mainstream.
Ficha Técnica:
Artista: GABRIÊ
Composição: GABRIÊ
Produção musical e mixagem: Viktor Judah
Masterização: Victor Nery
Violão: Felipe Macedo
Baixo: JI Bass Izel
Equipe audiovisual:
Produtora audiovisual: casaquatro
Diretor geral e roteiro: Gabriel Uchida
Diretor de Fotografia: Jordan Cruz
Assistência de Fotografia : Kelvily Nascimento
Finalização e color: Gualter Tabosa
Produção executiva: Talita Gusmão
Produção de set: Ana Duzanowski
Maquinário: Pedro Vasconcelos
Design: Rafael Carmo
Agradecimento:
casaquatro
Milgrau
Jucy Campos
Canal Remix
Ministério Público de Rondônia
