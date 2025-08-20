Festival da farinha de Cruzeiro do Sul: Cantora Marília Tavares convida a população para participar de seu show

A cantora sertaneja Marília Tavares divulgou um vídeo nas redes sociais dela convidando a população para assistir seu show durante o Festival da Farinha em Cruzeiro do Sul, que a prefeitura vai realizar de 27 a 30 de agosto. O show com Marília Tavares, um dos principais nomes do sertanejo na atualidade, acontecerá no dia 28 de agosto.

Ela fez um convite especial à população de Cruzeiro do Sul e do Juruá para participar do evento, mandou um abraço ao prefeito Zequinha e disse esperar pela população.

“Boa tarde galera de Cruzeiro do Sul, no Acre. Aqui, Marília Tavares passando para avisar vocês que temos um encontro marcado dia 28 de agosto no Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul. E você, meu convidado, não pode perder. Já quero mandar um abraço ao prefeito Zequinha Lima. Te Espero lá, hein.”

Além de atrações nacionais, o evento contará com artistas locais.