Da Amazônia para o mundo: acreana Gabriely Dobbins estreia na Semana de Moda de Paris e encanta o público internacional
Acreana brilha em estreia internacional na Semana de Moda de Paris – Foto: Reprodução/ Instagram
A jovem acreana Gabriely Dobbins, de 18 anos, deu um passo marcante em sua carreira ao estrear nas passarelas internacionais durante a Paris Fashion Week, uma das semanas de moda mais prestigiadas do mundo. Com traços herdados da bisavó de etnia Huni Kuî, a modelo natural de Sena Madureira, no interior do Acre, encantou o público ao representar o Brasil em um dos maiores eventos do universo fashion.
Gabriely desfilou com exclusividade para a Chloé, renomada grife francesa de luxo fundada em 1952 e reconhecida por seu estilo feminino e elegante. O grande momento aconteceu no dia 5 de outubro, marcando a estreia da acreana em uma das passarelas mais cobiçadas do planeta. Segundo ela, cada detalhe do desfile foi pensado com dedicação e profissionalismo. “Trabalhei com a equipe por um mês e meio e todas as roupas foram feitas sob medida para mim”, contou.
A jovem modelo revelou ter vivido uma mistura de emoções após o desfile. “Senti uma gratidão imensa, porque me esforcei muito para chegar até aqui. Foi emocionante ver meu trabalho reconhecido em um palco tão importante”, disse. Apesar da rotina intensa e dos longos ensaios, Gabriely afirma estar realizada com o novo momento da carreira.
Mesmo diante do cansaço e das longas jornadas — que chegavam a mais de 12 horas diárias —, Gabriely destaca que cada esforço valeu a pena. “Foi um período desafiador, mas recompensador. Quase não tive tempo para conhecer Paris, mas o aprendizado e as oportunidades que vivi aqui são inesquecíveis”, afirmou.
Foto: Reprodução/ Instagram
Show gospel e diversidade gastronômica marcam a abertura da 10ª edição do Festival do Milho em Porto Walter
A Rua Beira Rio e a Concha Acústica foram palco, na noite desta quinta-feira (18), da abertura oficial da 10ª edição do Festival do Milho. O evento reuniu feirantes, agricultores e autoridades e foi marcado pela emoção de um show gospel com o cantor Fabiano Barcelos e pela variedade gastronômica oferecida pelos feirantes locais.
A solenidade contou com a presença da vice-governadora Mailza Assis, do deputado federal Zezinho Barbary, do deputado estadual Luiz Gonzaga, do prefeito César Andrade, do vice Guarsonio Melo, de secretários municipais e vereadores, reforçando a importância do festival no calendário cultural do município.
Nesta edição, feirantes e agricultores comercializam dezenas de pratos típicos à base de milho, como pamonha, bolo, mingau, torta de milho, pudim de milho e canjica, além de receitas inovadoras que unem tradição e criatividade.
Durante a abertura, o prefeito destacou a relevância do evento.“O Festival do Milho valoriza a agricultura familiar, movimenta a economia e fortalece nossa identidade cultural. É um momento de fé, alegria e união para nosso povo”, afirmou.
Entre os participantes, o clima era de otimismo. A feirante Maria da Silva, que participa pela quarta vez, comemorou:
“É uma oportunidade de mostrar nossa culinária, ganhar um reforço na renda e sentir o carinho das autoridades. Cada ano o festival fica mais bonito”, disse.
A programação segue até Sábado (20), com apresentações culturais, torneios esportivos, escolha da Rainha do Milho e shows musicais.
