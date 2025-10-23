Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Famosos

Da Amazônia para o mundo: acreana Gabriely Dobbins estreia na Semana de Moda de Paris e encanta o público internacional

Publicados

22 de outubro de 2025

Famosos

Acreana brilha em estreia internacional na Semana de Moda de Paris – Foto: Reprodução/ Instagram

A jovem acreana Gabriely Dobbins, de 18 anos, deu um passo marcante em sua carreira ao estrear nas passarelas internacionais durante a Paris Fashion Week, uma das semanas de moda mais prestigiadas do mundo. Com traços herdados da bisavó de etnia Huni Kuî, a modelo natural de Sena Madureira, no interior do Acre, encantou o público ao representar o Brasil em um dos maiores eventos do universo fashion.

Gabriely desfilou com exclusividade para a Chloé, renomada grife francesa de luxo fundada em 1952 e reconhecida por seu estilo feminino e elegante. O grande momento aconteceu no dia 5 de outubro, marcando a estreia da acreana em uma das passarelas mais cobiçadas do planeta. Segundo ela, cada detalhe do desfile foi pensado com dedicação e profissionalismo. “Trabalhei com a equipe por um mês e meio e todas as roupas foram feitas sob medida para mim”, contou.

A jovem modelo revelou ter vivido uma mistura de emoções após o desfile. “Senti uma gratidão imensa, porque me esforcei muito para chegar até aqui. Foi emocionante ver meu trabalho reconhecido em um palco tão importante”, disse. Apesar da rotina intensa e dos longos ensaios, Gabriely afirma estar realizada com o novo momento da carreira.

Mesmo diante do cansaço e das longas jornadas — que chegavam a mais de 12 horas diárias —, Gabriely destaca que cada esforço valeu a pena. “Foi um período desafiador, mas recompensador. Quase não tive tempo para conhecer Paris, mas o aprendizado e as oportunidades que vivi aqui são inesquecíveis”, afirmou.

Foto: Reprodução/ Instagram

COMENTE ABAIXO:
Notícias relacionadas:
Propaganda

Famosos

Show gospel e diversidade gastronômica marcam a abertura da 10ª edição do Festival do Milho em Porto Walter

Publicados

1 mês atrás

em

19 de setembro de 2025

Por

A Rua Beira Rio e a Concha Acústica foram palco, na noite desta quinta-feira (18), da abertura oficial da 10ª edição do Festival do Milho. O evento reuniu feirantes, agricultores e autoridades e foi marcado pela emoção de um show gospel com o cantor Fabiano Barcelos e pela variedade gastronômica oferecida pelos feirantes locais.

A solenidade contou com a presença da vice-governadora Mailza Assis, do deputado federal Zezinho Barbary, do deputado estadual Luiz Gonzaga, do prefeito César Andrade, do vice Guarsonio Melo, de secretários municipais e vereadores, reforçando a importância do festival no calendário cultural do município.

Nesta edição, feirantes e agricultores comercializam dezenas de pratos típicos à base de milho, como pamonha, bolo, mingau, torta de milho, pudim de milho e canjica, além de receitas inovadoras que unem tradição e criatividade.

Durante a abertura, o prefeito destacou a relevância do evento.“O Festival do Milho valoriza a agricultura familiar, movimenta a economia e fortalece nossa identidade cultural. É um momento de fé, alegria e união para nosso povo”, afirmou.

Entre os participantes, o clima era de otimismo. A feirante Maria da Silva, que participa pela quarta vez, comemorou:

“É uma oportunidade de mostrar nossa culinária, ganhar um reforço na renda e sentir o carinho das autoridades. Cada ano o festival fica mais bonito”, disse.

A programação segue até Sábado (20), com apresentações culturais, torneios esportivos, escolha da Rainha do Milho e shows musicais.

COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

POLÍTICA

Política9 horas atrás

Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, ressalta protagonismo do Brasil na Ásia durante recepção ao presidente Lula na Indonésia

Jorge Viana destaca papel do Brasil na Ásia durante recepção a Lula na Indonésia – Foto: Internet/ Reprodução  O presidente...
Política11 horas atrás

Gestão Gladson Cameli repete velho descaso: trabalhadores terceirizados do Deracre denunciam atraso salarial e humilhação

Alô Gladson Cameli e Sula Ximenes: terceirizados do Deracre estão com salários atrasados! A redação do “3 de Julho Notícias”...
Política1 dia atrás

André Kamai diz que Bocalom age com total impunidade e critica Ministério Público por se calar diante do caos e das irregularidades em Rio Branco

O vereador André Kamai (PT) fez um duro pronunciamento na Câmara de Rio Branco contra a postura subserviente do Ministério...

POLÍCIA

Polícia1 mês atrás

Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Polícia1 mês atrás

Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia

A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Polícia1 mês atrás

Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força

O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...

EDUCAÇÃO

Educação5 dias atrás

Prefeitura de Rodrigues Alves prepara estudantes para o SAEB com atividades pedagógicas

A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um simulado com os alunos da rede...
Educação1 semana atrás

Afya realizará Aulão ENEM gratuito e on-line para estudantes de Cruzeiro do Sul. Evento será transmitido ao vivo

A Afya promove, nesta sexta-feira (17), o Aulão ENEM Afya, um evento gratuito e on-line voltado a estudantes de todo...
Educação1 semana atrás

Prefeitura de Epitaciolândia realiza premiação para alunos e professores destaque nos simulados do SAEB

A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu uma significativa cerimônia de premiação e reconhecimento...

CONCURSO

Concurso1 mês atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Concurso2 meses atrás

Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade

Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Concurso2 meses atrás

Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia

Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...

ESPORTE

Esporte3 dias atrás

Com emenda de Barbary, César Andrade premia compões e vices do campeonato com R$61 mil em Porto Walter

A Prefeitura de Porto Walter, com apoio do deputado federal Zezinho Barbary, realizou neste sábado (18) a grande final do...
Esporte1 semana atrás

Copa de Futebol Master Rei Pelé terá continuidade nesta segunda-feira em Cruzeiro do Sul

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, dará continuidade nesta segunda-feira, 13, no...
Esporte1 semana atrás

Prefeitura de Cruzeiro do Sul abre 3ª Edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé no estádio O Cruzeirão

Assessoria – Neste sábado, 11, o estádio O Cruzeirão foi palco da cerimônia de abertura da 3ª Edição da Copa...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS