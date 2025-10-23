Da Amazônia para o mundo: acreana Gabriely Dobbins estreia na Semana de Moda de Paris e encanta o público internacional

Acreana brilha em estreia internacional na Semana de Moda de Paris – Foto: Reprodução/ Instagram

A jovem acreana Gabriely Dobbins, de 18 anos, deu um passo marcante em sua carreira ao estrear nas passarelas internacionais durante a Paris Fashion Week, uma das semanas de moda mais prestigiadas do mundo. Com traços herdados da bisavó de etnia Huni Kuî, a modelo natural de Sena Madureira, no interior do Acre, encantou o público ao representar o Brasil em um dos maiores eventos do universo fashion.

Gabriely desfilou com exclusividade para a Chloé, renomada grife francesa de luxo fundada em 1952 e reconhecida por seu estilo feminino e elegante. O grande momento aconteceu no dia 5 de outubro, marcando a estreia da acreana em uma das passarelas mais cobiçadas do planeta. Segundo ela, cada detalhe do desfile foi pensado com dedicação e profissionalismo. “Trabalhei com a equipe por um mês e meio e todas as roupas foram feitas sob medida para mim”, contou.

A jovem modelo revelou ter vivido uma mistura de emoções após o desfile. “Senti uma gratidão imensa, porque me esforcei muito para chegar até aqui. Foi emocionante ver meu trabalho reconhecido em um palco tão importante”, disse. Apesar da rotina intensa e dos longos ensaios, Gabriely afirma estar realizada com o novo momento da carreira.

Mesmo diante do cansaço e das longas jornadas — que chegavam a mais de 12 horas diárias —, Gabriely destaca que cada esforço valeu a pena. “Foi um período desafiador, mas recompensador. Quase não tive tempo para conhecer Paris, mas o aprendizado e as oportunidades que vivi aqui são inesquecíveis”, afirmou.

Foto: Reprodução/ Instagram