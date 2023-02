Com fama de bolsonarista, Claudia Leitte é vaiada em Salvador, ela comandando o bloco Largadinho

Mari Belém desabafa após passar por tragédia no litoral de São Paulo – Foto: Reprodução / Instagram

Mari Belém, filha de Fafá de Belém, passou por um sufoco nos últimos dias. A cantora estava no litoral de São Paulo, na região em que uma forte chuva causou desabamentos e alegamentos por diversas cidades. Após muito estresse, ela conseguiu deixar o local e mostrou os hematomas que ganhou no ocorrido.

“Os roxos de estresse e a dor no corpo, mas agradecendo a todo momento por estarmos vivas e podendo ajudar no que for possível”, disse ela em um dos vídeos que publico no Instagram.

Segundo o portal IG, ela ainda contou que estava tentando sair de Cambury, onde ela ficou ilhada por causa da tragédia. “Tentando ir para casa, de carro mesmo. Vamos ver quanto tempo vai levar até chegar”, disse.

Já dentro do carro, ela completou: “Estamos indo de carona sem saber como e quando chegaremos para deixarmos de usar água e energia, e não consumir água e comida racionadas”.

“A dondoca aqui que só pensa em si. É isso, Deus nos proteja. Não deixem de ajudar, postei de várias formas, mas se você prefere mandar o seu hate do seu sofá pós-bloquinho, colha depois o que planta”, continuou ela. A indireta é referente a comentários que Mari recebeu a chamando de “patricinha” por mostrar que teve o carro danificado pelas chuvas e por lamentar o ocorrido.

“Eu nunca reclamei que perdi o carro, apenas mostrei que todos perderam, em meio a outros stories muito mais graves. Nunca pedi que me servissem ou me salvassem. Apenas disse depois de dez horas ali que não nos foi prestada assistência, quando era possível. (…) Aparentemente por ser filha de uma pessoa famosa, posso aguentar tudo psicologicamente e ter medo de morrer é coisa de dondoca, mesmo tomando choque na água que estava no nosso peito e ficando de camisola imunda o dia inteiro. Na água tinha de tudo, de esgoto dos banheiros a muito diesel. Mas ser filha da Fafá não me dá o direito de ter sofrido e falado por quarenta hóspedes. Temos um grupo e todos falaram o mesmo para o dono, mas eu sou o boi de piranha, não posso reclamar e nem ter medo. Sou dondoca e aparentemente não morreria porque a minha mãe é a Fafá de Belém”, desabafou.

