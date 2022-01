Youtube Whindersson Nunes anuncia data para luta contra Popó Freitas, dia 29 de janeiro

Um boxeador Identificado como Iago Kiladze, da Geórgia agrediu o árbitro do duelo, Samuel Burgos, durante uma luta por não aceitar a decisão do mesmo.

Para o boxeador Kiladze, a decisão foi injústa pelo fato dele ter perdido a luta após ser nocauteado pelo adversário Victor Faust, da Ucrânia. No vídeo é possível notar que foi uma luta movimentada, mas que acabou com um final inusitado. Irritado com a decisão do juiz, um dos boxeadores acabou acertando um soco no árbitro do combate.

Iago Kiladze e Victor Faust faziam um bom combate, repleto de knockdowns, quando Kiladze foi atingido em cheio por Faust e caiu. Diante da situação o árbitro interrompeu o embate e decretou vitória de Faust. Irritado com a decisão de Borgos, Kiladze desferiu um soco no rosto do juiz.

Veja:

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: O ex-deputado federal, Sibá Machado, gravou um vídeo polêmico onde fez um desabafo contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, o Juiz Sérgio Moro e o governador do Acre, Gladson Cameli. Sibá não perdeu a oportunidade de alfinetar o gestor em se tratando do escândalo de corrupção no qual para a Polícia Federal, Cameli é tido como o chefe de uma organização Criminosa que desviou quase R$ 1 bilhão de reais dos cofres públicos do Estado.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter: 3 de Julho Notícias

Youtube: 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook: 3 de Julho Notícias

Página do Instagram: 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.