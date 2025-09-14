Esporte
UDV realiza 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society no município de Tarauacá
(Assessoria) – O município de Tarauacá se tornou palco do 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society do Centro Espírita Beneficente União do Vegetal (UDV), evento tradicional que reúne irmãos de diversas regiões do Acre em um clima de integração e amizade.
História do torneio
A iniciativa nasceu em 1997, durante a festa de novenário de Cruzeiro do Sul. Na ocasião, os irmãos Ramon, Raimundo Lopes, George (Dodi) e Gastão idealizaram a criação de um torneio entre as unidades da UDV em Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Feijó, inspirados nos jogos que já aconteciam entre seleções dessas cidades. O primeiro encontro ocorreu entre os dias 23 e 28 daquele ano, trazendo como lema “Unidos a um só pensamento, Paz”.
Com o passar do tempo, mais núcleos passaram a integrar a competição, como Marechal Thaumaturgo, Pré-Núcleo Mulateiro, Núcleo João Lango Moura e Núcleo Jardim Real. Em 2003, o encontro passou a ser chamado de Encontro de Confraternização de Futebol da 7ª Região, consolidando-se como tradição. Nesse mesmo ano, o Núcleo Cruzeiro do Sul homenageou o irmão George Kleyson (Dodi), batizando o campo com seu nome. Outras homenagens seguiram, como a do Mestre Maciel, lembrado em 2005 e 2006.
O regulamento do torneio, em vigor até hoje, foi assinado inicialmente pelo Mestre Wellington Maciel, que deu respaldo à organização e à padronização das regras. Uma das figuras marcantes da história do evento é a irmã Mariléia, madrinha do torneio, reconhecida por seu apoio constante desde os primeiros encontros.
Abertura oficial em Tarauacá
A solenidade de abertura contou com a presença do Mestre Jair Gabriel da Costa, filho do criador da UDV, José Gabriel da Costa, e do mestre central da 17ª região Anassaildes. Na oportunidade autoridades locais, entre elas o secretário de Educação de Tarauacá, Carlos Gomes de Souza, representando o prefeito Rodrigo Damaceno; o deputado estadual Luiz Gonzaga; e o prefeito de Jordão, Naldo Ribeiro e o empresário Tião Camelí.
Porto Walter faz história ao vencer o Internacional na Copa dos Campeões em Mâncio Lima
Em uma noite memorável para o esporte acreano, a Seleção de Porto Walter sagrou-se campeã da Copa dos Campeões Intermunicipal 2025, ao vencer a equipe do Internacional na grande final disputada no Complexo Esportivo Totão, em Mâncio Lima.
A decisão reuniu torcedores de toda a região, que lotaram as arquibancadas para acompanhar o espetáculo. Dentro de campo, a Seleção de Porto Walter demonstrou garra, união e qualidade técnica, dominando as principais ações da partida e garantindo o título mais importante do torneio.
O clima de festa tomou conta desde o apito inicial. A cada jogada, a torcida porto-waltense vibrava e empurrava o time rumo à vitória.
O título é motivo de orgulho e reafirma o potencial esportivo do município. Para o prefeito César Andrade, a vitória é um marco que vai além do futebol. “Essa conquista representa a força, a união e a determinação do nosso povo. Porto Walter mostrou que, quando acreditamos e trabalhamos juntos, alcançamos grandes resultados. É um título histórico para nossa cidade.”
A Copa dos Campeões Intermunicipal integra a programação do 5º Festival do Coco, em Mâncio Lima, e reúne as principais equipes da região. Mais do que uma competição, o torneio promove a integração entre os municípios, fortalece a cultura esportiva e movimenta a economia local.
