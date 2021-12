“Tourão de Porto Acre”: Com remanescentes e reforços, Humaitá confirma primeiras contratações para 2022

Zagueiro Naldo (centro), ex-Atlético-AC, é uma das contratações confirmadas pelo Humaitá para 2022 – Foto: Arquivo pessoal/Sérgio Vale

O Humaitá se prepara para uma temporada inédita com calendário cheio e confirmou as primeiras contratações para 2022. O Tourão de Porto Acre tem seis jogadores remanescentes contratados e outros três reforços.

Entre os que já vestiram a camisa do Humaitá estão: o lateral-direito Xavão, o meia Kariri e o meia-atacante Dodô. Todos eram titulares do ex-técnico Márcio Parreira durante o Campeonato Acreano. Também estão na lista o goleiro Marcão, o zagueiro André e o atacante Vinícius.

O zagueiro Naldo, ex-Atlético-AC, os volantes Ronaldo, ex-Flamengo-PI e Adriano de Almeida, ex-Vasco-AC também estão confirmados. O presidente do Humaitá, Igor Cotta, pretende anunciar o nome do novo técnico até a próxima semana.

O Humaitá começa a pré-temporada no dia 5 de janeiro, no município de Porto Acre, no interior do Estado. O time estreia no Campeonato Acreano 2022 no dia 13 de fevereiro contra o Independência.

Além do estadual, o Tourão de Porto Acre tem no calendário Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série D e Copa Verde na próxima temporada.