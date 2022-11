“Todo dia o goleiro Felipe faz falta, mas estamos tentando seguir em frente com nossos sonhos”, diz técnico do Galvez

Felipe Albuquerque Dias era goleiro do time sub-20 do Galvez – Foto: Divulgação / Galvez EC

Duaine Rodrigues / Globo Esporte – Completou uma semana do falecimento do goleiro Felipe, 19 anos, que integrava o elenco do Galvez que se prepara para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023. O jovem sofreu um mal súbito enquanto jogava futebol com amigos no campo sintético da capital do Acre, chegou a ser reanimado pelos socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu e faleceu a caminho do hospital.

Apesar do baque pela perda irreparável do atleta, que tinha um futuro promissor no futebol, o elenco do Imperador voltou aos treinos na terça-feira (8) e segue a preparação visando a Copinha.

Em entrevista o técnico da equipe, Kinho Brito, destacou que não está sendo um momento fácil de lidar, mas espera que os atletas possam se superar e seguir em busca do sonho, com o desejo de vencer como forma de homenagem ao goleiro, que não será esquecido.

Kinho Brito fala sobre momento difícil após falecimento de jovem goleiro do Galvez – Foto: Manoel Façanha / Arquivo Pessoal

– Foi uma semana muito difícil de trabalhar. Todo dia Felipe faz falta, mas estamos tentando seguir em frente com nossos sonhos e espero que os meninos consigam vencer pelo Felipe. Que seja uma motivação pelo Felipe. Nossos sonhos eram os sonhos do Felipe e vamos continuar sonhando lembrando sempre dele. Aos poucos vamos seguir – afirma.

Felipe era um dos quatro goleiros já registrados pelo Galvez no Boletim Informativo Diário (BID) da Federação Paulista de Futebol (FPF). Com o falecimento do arqueiro, o Imperador tem três opções para a posição: Rikelmo, Denilson e João Paulo.

O elenco do Galvez teve folga neste domingo e volta aos treinos na manhã desta segunda-feira (14), no CT Forte Imperador. A equipe vai treinar em dois períodos durante toda a semana. Confira a programação:

Programação treinos Galvez semana de 14 a 20 de novembro – Foto: Divulgação / FFAC