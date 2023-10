Times da Aleac e Prefeitura de Cruzeiro do Sul se enfrentam em jogo no Estádio Cruzeirão

PM do Acre proporciona dia de lazer e diversão a 135 crianças e adolescentes – Foto: Davi Barbosa / PMAC

Agência – A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do Batalhão de Operações Especiais (Bope), realizou na manhã desta quinta-feira, 12, a 3ª Corrida Obstacle “Bopeano Mirim”. Ao todo foram 135 crianças e adolescentes inscritos, que juntamente com seus pais ou responsáveis, comemoram o Dia das Crianças de uma forma diferente e especial.

Com 16 obstáculos, entre eles, açude, paredões, rastejo e outros, a tradicional corrida é uma parceria com a Acre Running, empresa que organiza eventos esportivos no estado. Durante as atividades foram oferecidos aos pequenos atletas lanches e também o tradicional banho de mangueira do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), que levou mais alegria e diversão aos competidores.

O Coronel Luciano Dias Fonseca, comandante-geral da PMAC, prestigiou o evento e salientou a importância da atividade para o fortalecimento do vínculo institucional com a comunidade. “O trabalho comunitário que é desenvolvido aqui agrega valor e confiança a Polícia Militar, é uma ação que tem que ser fortalecida junto à comunidade”, destacou o oficial.

Acompanhado da esposa Camila Amorim e dos filhos: Edvaldo Júnior e Josetti Amorim, o médico Edvaldo Amorim, destacou o momento de alegria, como principal objetivo da corrida. “Tivemos a alegria em meio a correria do trabalho em estarmos aqui participando desse momento em família com as crianças”, disse.

Estiveram presentes no evento a coronel Marta Renata Freitas, diretora operacional da PMAC; a tenente-coronel Cristiane Soares, comandante do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran); o major Igor Bandeira, comandante do Bope; o major Rogério Fonseca; e o sargento Fábio Teixeira, presidente do Grêmio Social do Bope e um dos idealizadores do evento.

Pódio

Subiram ao pódio na categoria 9 a 12 anos (masculino): 1° lugar – Aquiles da Silva; 2° lugar – Joel Júnior; e 3° lugar – Eduardo de Oliveira. Na feminina: 1° lugar – Ana Jucá; 2° lugar – Anny Felicia; e 3° lugar – Davila Beatriz.

Na categoria 13 a 16 anos (masculino): 1° lugar – Jorge Matheus; 2° lugar – Hércules Xavier; e 3° lugar – João Gabriel. Na feminina: 1° lugar – Lara Agatha; 2° lugar – Laura Victória; e 3° lugar – Jéssica Silva

Comandante-geral da PMAC, coronel Luciano Dias Fonseca e a coronel Marta Renata, diretora operacional da PMAC, participaram do evento – Foto: Davi Barbosa / PMAC