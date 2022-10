Time Master Bujari irá enfrentar o time Orlando City de Rondônia, por duas rodadas nesta sexta-feira e sábado

O prefeito Jerry Correia acompanhado do vice-prefeito, Reginaldo Martins, estiveram nesta quinta-feira, 15, na aldeia Extrema, na Terra Indígena Mamoadade, alto do Rio Iaco. O objetivo da visita foi prestigiar o Campeonato Indígena de Futebol nas modalidades masculina e feminina que acontece tanto nas terras indígenas no Rio Iaco quanto do Acre.

O líder indígena Amauri Manchineri, agradeceu a realização das atividades esportivas, “Quero agradecer ao prefeito Jerry por trazer atividade para nossa aldeia, são 7 times participando do campeonato, que ele possa continuar trazendo investimentos para nossas terras indígenas” destacou.

O gestor e seu vice foram bem recebidos na aldeia com muita festa e a tradicional Caiçuma, bebida tradicional preparada pelos povos indígenas para servir aos convidados.

“Foi uma linda festa com a participação de diversas aldeias da região na qual somos sempre bem recebidos. Foi um dia especial para os atletas e todos os moradores desta localidade tão distante e isolada que sempre recebe nossa equipe tão bem”, disse o prefeito de Assis Brasil Jerry Correia.

O vereador Eduardo Marques conhecido como Peleco, juntamente com a equipe da Diretoria de Esporte e o coordenador indigina Edpaulo Manchineri estão na na aldeia desde de quarta-feira e finalizaram as atividades na quinta-feira onde realizam todas as atividades esportivas.