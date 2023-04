Sorte do ataque ou azar da defesa? Os gols mais incomuns do primeiro turno do Campeonato Acreano

Andirá e Rio Branco-AC fizeram jogo de cinco gols debaixo de muita chuva na última rodada do 1º turno do grupo A – Foto: Reprodução/Land Sports TV

Foram 107 gol marcados no primeiro turno do Campeonato Acreano, 57 deles pelas equipes do grupo A. E curiosamente, após pesquisa feita pelo ge nos lances de gols de todas as partidas da primeira metade da competição, os mais incomuns foram protagonizados no grupo A.

Teve bola na trave que no rebote bateu em dois jogadores e entrou, escorregão de zagueiro que definiu jogo, gol contra sentado, bate e rebate com sobra para o atacante, zagueiro que chuta bola no atacante rival e ocasiona gol decisivo e muito mais.

Descrição dos lances

Gol 1 – Adesg 2 x 1 Andirá: zagueiro Rener marca segundo gol da Adesg na 2ª rodada

Gol 2 – Rio Branco-AC 0 x 1 Independência: Arthur Querobino escorrega e Ruan marca para o Tricolor de Aço na 3ª rodada.

Gol 3 – Plácido de Castro 1 x 7 Humaitá: William Schneider divide com goleiro do Humaitá e marca gol de honra do Tigre do Abunã na 3ª rodada.

Gol 4 – Adesg 1 x 2 Rio Branco-AC: bate e rebate na área da Adesg e Bahia aproveita para marcar na 4ª rodada.

Gol 5 – Independência 1 x 2 Andirá: Victor tenta afastar a bola da área do Morcego, ela bate e P4 e entra para dar vitória ao Tricolor de Aço na 5ª rodada.

Gol 6 – Plácido de Castro 6 x 1 Adesg: Felipe, zagueiro da Adesg, tenta tirar a bola da área após cobrança de falta e sentado marca gol contra na 5ª rodada.

Gol 7 – Humaitá 1 x 2 Rio Branco-AC: Alesson faz corta-luz após cruzamento, a bola rebate na defesa e no companheiro de equipe e volta para o camisa 9 marcar na 5ª rodada.

Gol 8 – Independência 4 x 0 Plácido de Castro: Tanque marca após cobrança de escanteio passar pelo goleiro, bater na defesa e a bola sobrar na pequena área na 6ª rodada.

Gol 9 – Independência 4 x 0 Plácido de Castro: após cobrança de falta, o goleiro dá rebote, a defesa do Plácido de Castro pára e fica olhando o ataque do Independência trocar passes e marcar com Tanque.

Gol 10 – Independência 4 x 0 Plácido de Castro: cobrança de falta para a área do Plácido de Castro, o goleiro defende a primeira finalização e no rebote Leonardo finaliza sem força e a bola vai lentamente pro fundo da rede.

Gol 11 – Andirá 2 x 3 Rio Branco-AC: Israel finaliza de pé esquerdo em sobra de bola na área do Rio Branco-AC depois de bate e rebate e marca para o Morcego na 6ª rodada. Por Globo Esporte Acre