Semifinais do Copão do Juruá: Cruzeiro do Sul e Porto Walter avançam para a final
Assessoria – – Nesta quinta-feira, 25, na Arena do Juruá, como parte do aniversário do município, a prefeitura realizou a semifinal do quadrangular master e Cruzeiro do Sul saiu vitoriosa contra o Guajará,
garantindo assim sua presença na final com um gol de 1 a 0. Em seguida, aconteceram os confrontos do Copão do Vale do Juruá: na primeira semifinal, Porto Walter superou Rodrigues Alves, assegurando sua classificação; já no segundo jogo, Cruzeiro do Sul venceu Tarauacá e também carimbou seu passaporte para a final.
Gilvan Ferreira, diretor de esportes e lazer, destacou sobre o evento: “Ontem, a seleção principal de Cruzeiro do Sul se destacou ao conquistar sua vaga na final nos pênaltis, superando Tarauacá. A torcida estava em festa, e tivemos a honra de contar com a presença dos prefeitos de Rodrigues Alves e Porto Walter,hoje retornamos ao Cruzeirão.”
Os jogos continuam nesta sexta-feira, 26, com a final da Supercopa das Vilas, que ocorreram no Estádio Cruzeirão. A partir das 18h30, as equipes femininas Morro da Pedra, representando o Rio Liberdade, e Meninas da Vila, da Santa Rosa, farão suas estreias no campo. Em seguida, às 20h, será a vez dos times masculinos, com um aguardado duelo entre Força Jovem e Croácia.
Final da Supercopa das Vilas será realizada nesta sexta-feira no Estádio O Cruzeirão com premiação de R$ 16 mil
Assessoria – A final da Supercopa das Vilas 2025, promovida pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, será disputada nesta sexta-feira, 26 de setembro de 2025, no Estádio O Cruzeirão, a partir das 18h30. Serão disputadas partidas dos times masculinos e femininos.
A competição teve início no segundo semestre de 2024 com campeonatos internos que selecionaram os melhores times de cada uma das seis vilas participantes: Vila São Pedro, Vila Santa Rosa, Santa Luzia do Pentencoste, Santa Luzia da BR-364, Vila Lagoinha, Vila Liberdade e Deracre.
A Supercopa agora reúne os times campeões masculino e femininos dessas comunidades e as finais prometendo um espetáculo de alto nível técnico.
Batalhas Finais: Em Busca da Glória e de Premiações
A final masculina coloca frente a frente o Força Jovem, representante da Vila São Pedro, e o Croácia, da Vila Lagoinha. Ambos os finalistas garantiram suas vagas após uma disputada fase de grupos realizada na última semana. A premiação para o campeão masculino será de R$ 6.000, enquanto o vice-campeão levará R$ 4.000.
No feminino, a decisão será em um jogo único e direto. O confronto pelo título será entre Meninas da Vila, da Vila Santa Rosa, e Morro da Pedra, do Rio Liberdade. O time campeão será premiado com R$ 4.000, e o segundo lugar receberá R$ 2.000.
