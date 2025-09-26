Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Esporte

Semifinais do Copão do Juruá: Cruzeiro do Sul e Porto Walter avançam para a final

Publicados

26 de setembro de 2025

Esporte

Assessoria –  – Nesta quinta-feira, 25, na Arena do Juruá, como parte do aniversário do município, a prefeitura realizou a semifinal do quadrangular master e Cruzeiro do Sul saiu vitoriosa contra o Guajará,
garantindo assim sua presença na final com um gol de 1 a 0. Em seguida, aconteceram os confrontos do Copão do Vale do Juruá: na primeira semifinal, Porto Walter superou Rodrigues Alves, assegurando sua classificação; já no segundo jogo, Cruzeiro do Sul venceu Tarauacá e também carimbou seu passaporte para a final.

Gilvan Ferreira, diretor de esportes e lazer, destacou sobre o evento: “Ontem, a seleção principal de Cruzeiro do Sul se destacou ao conquistar sua vaga na final nos pênaltis, superando Tarauacá. A torcida estava em festa, e tivemos a honra de contar com a presença dos prefeitos de Rodrigues Alves e Porto Walter,hoje retornamos ao Cruzeirão.”

Os jogos continuam nesta sexta-feira, 26, com a final da Supercopa das Vilas, que ocorreram no Estádio Cruzeirão. A partir das 18h30, as equipes femininas Morro da Pedra, representando o Rio Liberdade, e Meninas da Vila, da Santa Rosa, farão suas estreias no campo. Em seguida, às 20h, será a vez dos times masculinos, com um aguardado duelo entre Força Jovem e Croácia.

