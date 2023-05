Semifinais: Colégio AME e a Escola ABC/Bola 15 são os finalistas do Campeonato Acreano de Futsal Sub-17

Estádio Canarinho, em Boa Vista-RR – Foto: Ivonisio Lacerda Júnior / ge.globo

A Assermurb foi derrotada pelo São Raimundo-RR por 1 a 0, neste domingo (30), no estádio Canarinho, em Boa Vista (RR), pelo jogo de volta da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A3. Bia marcou o único gol da partida no segundo tempo.

Apesar do resultado, o time acreano ficou com a vaga para segunda fase da competição nacional, já que havia vencido o confronto de ida por 3 a 1, em Rio Branco (AC).

A Assermurb vai enfrentar o Recanto da Criança-AM, que passou pelo Tarumã-AM, na próxima fase. Serão dois jogos, ainda sem datas definidas. O primeiro confronto será no Acre. Por Globo Esporte Acre