Seleção Máster de Futebol de Brasileia é campeã da Copa Bolpebra em Puerto Maldonado – Peru

A Seleção Máster de Futebol de Brasileia conquistou o título da Copa Bolpebra 2025, realizada entre os dias 8 e 9 de julho, em Puerto Maldonado, no Peru.

O torneio reuniu seleções máster de futebol de campo dos países da tríplice fronteira: Brasil, Bolívia e Peru, representados pelas seleções de Brasiléia, Cobija e Puerto Maldonado.

A equipe Brasileense teve uma campanha impecável e sagrou-se campeã invicta, levando o nome de Brasileia ao topo do pódio em uma competição internacional.

O atleta Anjo Gurgel

Um dos grandes destaques da conquista foi o capitão da equipe. Anjo Gurgel, símbolo de liderança e determinação dentro de campo.

Com sua experiência e postura exemplar, Anjo foi peça fundamental na organização tática da equipe e na motivação dos jogadores nos momentos decisivos da competição. “Essa vitória representa a força da nossa união. Mais do que futebol, mostramos o valor da amizade e do espírito esportivo”, destacou o capitão Anjo Gurgel após a partida final.

Sua atuação foi elogiada não apenas por companheiros de equipe, mas também por representantes das seleções adversárias, reforçando o respeito conquistado pela Seleção Máster de Brasileia durante toda a Copa Bolpebra.

A delegação contou com total apoio da Prefeitura de Brasileia.

O prefeito Carlinhos do Pelado, que também esteve presente em Maldonado, comemorou. “Brasileia é campeã! Essa conquista mostra o quanto acreditamos no esporte como ferramenta de união entre os povos. Parabéns a todos, em especial ao nosso treinador Nokinho, que comandou o time com maestria”, enfatizou.

A equipe também foi acompanhada pelo gerente de esportes Clebson Venâncio, pelo secretário de comunicação Chiquinho Chaves e pela secretária de cultura Arlete Amaral, reforçando o compromisso da gestão com o esporte e a integração internacional.

Esporte que une fronteiras

A Copa Bolpebra é um símbolo da integração entre Brasil, Bolívia e Peru. A participação de Brasileia vai além da conquista esportiva — representa o fortalecimento dos laços de amizade, respeito e cooperação entre os povos da região.

Resultados dos jogos:

Brasil 2 x 0 Bolívia

Peru 2 x 1 Bolívia

Brasiléia 5 x 1 Peru