Esporte
Seleção de futebol de Cruzeiro do Sul fará amistoso com Seleção Indígena do Povo Yawanawá de Tarauacá
Esporte
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio do Departamento Municipal de Esportes vai realizar no sábado, 13, no estádio O Cruzeirão uma partida de futebol entre a seleção de futebol do município e um time de indígenas de Tarauacá. O jogo terá início as 20h mas antes, às 18h30 haverá uma partida de futebol feminino entre as equipes do Igarapé Preto X Flamengo.
O evento terá como atração principal o amistoso preparatório da Seleção de Cruzeiro do Sul,que disputará o Copão do Vale do Juruá,contra a Seleção dos Povos Indígenas Yawanawá do Rio Gregório, de Tarauacá.
O Coordenador do Departamento de Esportes de Cruzeiro do Sul, Gilvan Ferreira, disse que será um grande evento com a participação do público que poderá vez, pela primeira vez, ver uma seleção indígena atuando em estádio no município de Cruzeiro do Sul.
“Esse confronto será bem interessante, entre a nossa seleção de Cruzeiro do Sul versus a primeira seleção indígena a jogar em um estádio de futebol aqui e um grande público é esperado”, destacou.
Esporte
Brasiléia brilha no retorno da Copa Bolpebra e vence quase todos os confrontos das três fases
Com uma campanha sólida e vitórias expressivas, o Brasil conquistou o título da Copa Bolpebra 2025, reforçando não apenas a força do futebol brasileiro na região
A seleção máster de Brasiléia conseguiu um feito maravilho no retorno da copa Bolpebra 2025, ao vencer 5, dos 6 jogos realizados na competição internacional que conta com a participação das seleções de Puerto Maldonado-Peru, Cobija-Bolívia e Brasiléia-Brasil.
O evento é histórico para os três países que além de proporcionar o lazer, entretenimento e esporte, aproxima as nações vizinhas com relatos dos velhos tempos de disputa e dificuldades por conta da precariedade das estradas e dos embates dentro de campo defendendo suas camisas.
Há cerca de 10 sem acontecer a competição, o prefeito Carlinhos do Pelado pediu para que o Gerente de esportes Clebson Venâncio e a secretária de Cultura Arlete Amaral pudesse abrir dialogo com as representações de esportes em Maldonado e em Cobija, o que acendeu a luz verde em todos para o retorno da competição.
A festa acontece sempre na programação de independência de cada país, cabendo ao Peru ser a primeira delegação a receber os demais convidados no mês de Julho, data dos festejos de liberdade daquele país. Em agosto a recepção fica a cargo da Bolívia e em setembro é a vez da delegação brasileira receber seus Hermanos convidados.
Na abertura da competição em Brasiléia o prefeito Carlinhos do Pelado relatou a importância da Bolpebra para o município de Brasiléia. “A COPA BOLPEBRA é mais do que uma competição esportiva. É um símbolo da irmandade entre Bolívia, Peru e Brasil. Celebramos nossa independência com orgulho e com os nossos vizinhos e amigos ao nosso lado”, disse o prefeito de Brasiléia.
Para Clebson Venâncio, gerente de esportes de Brasileia e coordenador da fase local, a gestão deixa seu legado na competição: “O maior resultado é o intercâmbio esportivo e a amizade entre os países. Estamos concluindo essa terceira fase com a sensação de dever cumprido. Obrigado minha secretária Arlete Amaral, meu amigo Nokinho que foi incansável nessa batalha, obrigado prefeito Carlinhos do Pelado por entender que o esporte é vida, e obrigado a todos os atletas de Brasiléia, de Maldonado e de Cobija Bolívia. É importante ser campeão, mas o melhor é ver essas três delegações unidas”, pontuou.
A Copa Bolpebra 2025 terminou com uma linda confraternização entre as três delegações e convidados na Peixaria do Paulo, onde ocorreu a entrega oficial do troféu da equipe campeã.
Todas as delegações enalteceram a receptividade de cada anfitrião, fazendo todo o possível para oferecer o melhor a seus convidados. É importante destacar o trabalho incansável de Luiz Enrique Pinto e Julian Javier Garcia Gomez ( Muchinga), representantes do Peru. Farid Von-Boeck Avira e Alejandro Aguiar, representantes do Peru e Arlete Amaral, Chiquinho Chaves, Nokinho e Clebson Venâncio, representantes brasileiros.
Resultados da competição:
Porto Maldonado (Peru)
Peru 3 x 2 Bolívia
Brasil 2 x 0 Bolívia
Brasil 5 x 1 Peru
Cobija (Bolívia)
Bolívia 6 x 0 Peru
Brasil 9 x 0 Peru
Bolívia 0 x 1 Brasil
Brasiléia (Brasil)
Bolívia 2 x 1 Peru
Brasil 8 x 2 Peru
Bolívia 3 x 2 Brasil
Classificação Final
Brasil – 15 pontos
Bolívia – 09 pontos
Peru – 03 pontos
Com uma campanha sólida e vitórias expressivas, o Brasil conquistou o título da Copa Bolpebra 2025, reforçando não apenas a força do futebol brasileiro na região, mas também a importância do torneio como instrumento de união entre os povos da fronteira.
Prefeitura de Rodrigues Alves reforça apoio à cafeicultura com visita técnica a produtores
Rodrigues Alves promove palestra sobre saúde bucal para crianças na Creche Ranalaires
Afya Cruzeiro do Sul promove corrida e caminhada pelo Setembro Amarelo em prol da saúde mental
Tribunal de Contas do Estado inicia projeto com inteligência artificial para prever desmatamento
Convênio entre ABDI e IFAC deve oficializar criação do Aquiry InovaHub, hub de inovação voltado à bioeconomia acreana
POLÍTICA
Prefeitura de Brasileia esclarece: não houve operação da Polícia Federal em suas dependências e garante colaboração em investigações
Prefeitura de Brasileia nega operação da Polícia Federal em suas dependências. Brasileia (AC) – Após notícias veiculadas pela imprensa sobre...
Kamai denuncia “manobra suja” de Tião Bocalom e da Ricco Transportes para empurrar aumento da tarifa de ônibus em Rio Branco
Parlamentar acusa prefeito e empresa de esconder projeto da Câmara, enganar a população e ampliar subsídios sem transparência, sem garantias...
Após denúncia de vereadores, Tribunal de Contas fiscaliza escolas rurais de Bujari por irregularidades
Auditores analisam infraestrutura, merenda, transporte e material pedagógico em quatro unidades de ensino; relatório final será apresentado à prefeitura com...
POLÍCIA
Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima
Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
Polícia Federal lança operação no Amazonas e destrói 8 mil pés de maconha em áreas isoladas
Ação contou com helicóptero recém-adquirido e apoio de órgãos ambientais e de segurança para enfrentar o tráfico – Foto: Assessoria/...
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
EDUCAÇÃO
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
Prefeito Jerry Correia visita Escola Sandoval Batista e destaca qualidade da merenda escolar
O Prefeito Jerry Correia visitou a Escola Sandoval Batista, que atende alunos da rede estadual e municipal. Durante a visita,...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Seleção de futebol de Cruzeiro do Sul fará amistoso com Seleção Indígena do Povo Yawanawá de Tarauacá
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio do Departamento Municipal de Esportes vai realizar no sábado, 13, no estádio...
Brasiléia brilha no retorno da Copa Bolpebra e vence quase todos os confrontos das três fases
Com uma campanha sólida e vitórias expressivas, o Brasil conquistou o título da Copa Bolpebra 2025, reforçando não apenas a...
Brasileia sedia a Copa Bolpebra no Estádio José Guiomard dos Santos em comemoração à Independência do Brasil
Copa Bolpebra movimenta Brasileia em homenagem à Independência do Brasil – Foto: Rennan Pimentel Como parte das celebrações pelos 203...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque6 dias atrás
Mais um escândalo: Governo Gladson Cameli autoriza contrato milionário de R$ 4,3 milhões para terceirização na Secretaria de Comunicação
-
Política6 dias atrás
Acidente em Brasileia expõe o caos da saúde no Acre e desmascara a farsa do governo Gladson Cameli; vítima agonizou quase uma hora à espera de socorro
-
Política Destaque4 dias atrás
Gladson autoriza Controladoria a torrar quase R$ 400 mil em aluguel de apenas dois veículos — dinheiro que compraria quase dois carros zero
-
Política6 dias atrás
Jorge Viana afirma que o Acre vive atraso e desânimo e defende esperança em dias melhores com apoio ao projeto político do presidente Lula