Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Esporte

Seleção de futebol de Cruzeiro do Sul fará amistoso com Seleção Indígena do Povo Yawanawá de Tarauacá

Publicados

12 de setembro de 2025

Esporte

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio do Departamento Municipal de Esportes vai realizar no sábado, 13, no estádio O Cruzeirão uma partida de futebol entre a seleção de futebol do município e um time de indígenas de Tarauacá. O jogo terá início as 20h mas antes, às 18h30 haverá uma partida de futebol feminino entre as equipes do Igarapé Preto X Flamengo.

O evento terá como atração principal o amistoso preparatório da Seleção de Cruzeiro do Sul,que disputará o Copão do Vale do Juruá,contra a Seleção dos Povos Indígenas Yawanawá do Rio Gregório, de Tarauacá.

O Coordenador do Departamento de Esportes de Cruzeiro do Sul, Gilvan Ferreira, disse que será um grande evento com a participação do público que poderá vez, pela primeira vez, ver uma seleção indígena atuando em estádio no município de Cruzeiro do Sul.

“Esse confronto será bem interessante, entre a nossa seleção de Cruzeiro do Sul versus a primeira seleção indígena a jogar em um estádio de futebol aqui e um grande público é esperado”, destacou.

COMENTE ABAIXO:
Leia Também:  Pai de garoto morto no CT do Flamengo faz acordo com clube, realiza sonho da casa e monta memorial em quarto
Notícias relacionadas:
Propaganda

Esporte

Brasiléia brilha no retorno da Copa Bolpebra e vence quase todos os confrontos das três fases

Com uma campanha sólida e vitórias expressivas, o Brasil conquistou o título da Copa Bolpebra 2025, reforçando não apenas a força do futebol brasileiro na região

Publicados

3 dias atrás

em

9 de setembro de 2025

Por

A seleção máster de Brasiléia conseguiu um feito maravilho no retorno da copa Bolpebra 2025, ao vencer 5, dos 6 jogos realizados na competição internacional que conta com a participação das seleções de Puerto Maldonado-Peru, Cobija-Bolívia e Brasiléia-Brasil.

O evento é histórico para os três países que além de proporcionar o lazer, entretenimento e esporte, aproxima as nações vizinhas com relatos dos velhos tempos de disputa e dificuldades por conta da precariedade das estradas e dos embates dentro de campo defendendo suas camisas.

Há cerca de 10 sem acontecer a competição, o prefeito Carlinhos do Pelado pediu para que o Gerente de esportes Clebson Venâncio e a secretária de Cultura Arlete Amaral pudesse abrir dialogo com as representações de esportes em Maldonado e em Cobija, o que acendeu a luz verde em todos para o retorno da competição.

A festa acontece sempre na programação de independência de cada país, cabendo ao Peru ser a primeira delegação a receber os demais convidados no mês de Julho, data dos festejos de liberdade daquele país. Em agosto a recepção fica a cargo da Bolívia e em setembro é a vez da delegação brasileira receber seus Hermanos convidados.

Leia Também:  Solenidade de abertura da II edição da Copa Master Rei Pelé foi realizada no estádio o Cruzeirão com 16 equipes

Na abertura da competição em Brasiléia o prefeito Carlinhos do Pelado relatou a importância da Bolpebra para o município de Brasiléia. “A COPA BOLPEBRA é mais do que uma competição esportiva. É um símbolo da irmandade entre Bolívia, Peru e Brasil. Celebramos nossa independência com orgulho e com os nossos vizinhos e amigos ao nosso lado”, disse o prefeito de Brasiléia.

Para Clebson Venâncio, gerente de esportes de Brasileia e coordenador da fase local, a gestão deixa seu legado na competição: “O maior resultado é o intercâmbio esportivo e a amizade entre os países. Estamos concluindo essa terceira fase com a sensação de dever cumprido. Obrigado minha secretária Arlete Amaral, meu amigo Nokinho que foi incansável nessa batalha, obrigado prefeito Carlinhos do Pelado por entender que o esporte é vida, e obrigado a todos os atletas de Brasiléia, de Maldonado e de Cobija Bolívia. É importante ser campeão, mas o melhor é ver essas três delegações unidas”, pontuou.

A Copa Bolpebra 2025 terminou com uma linda confraternização entre as três delegações e convidados na Peixaria do Paulo, onde ocorreu a entrega oficial do troféu da equipe campeã.

Leia Também:  Lyniker marcar no fim, Rio Branco-AC bate Independente-PA e estreia com vitória no grupo 1 da Série D

Todas as delegações enalteceram a receptividade de cada anfitrião, fazendo todo o possível para oferecer o melhor a seus convidados. É importante destacar o trabalho incansável de Luiz Enrique Pinto e Julian Javier Garcia Gomez ( Muchinga), representantes do Peru. Farid Von-Boeck Avira e Alejandro Aguiar, representantes do Peru e Arlete Amaral, Chiquinho Chaves, Nokinho e Clebson Venâncio, representantes brasileiros.

Resultados da competição:

Porto Maldonado (Peru)

Peru 3 x 2 Bolívia

Brasil 2 x 0 Bolívia

Brasil 5 x 1 Peru

Cobija (Bolívia)

Bolívia 6 x 0 Peru

Brasil 9 x 0 Peru

Bolívia 0 x 1 Brasil

Brasiléia (Brasil)

Bolívia 2 x 1 Peru

Brasil 8 x 2 Peru

Bolívia 3 x 2 Brasil

Classificação Final

Brasil – 15 pontos

Bolívia – 09 pontos

Peru – 03 pontos

Com uma campanha sólida e vitórias expressivas, o Brasil conquistou o título da Copa Bolpebra 2025, reforçando não apenas a força do futebol brasileiro na região, mas também a importância do torneio como instrumento de união entre os povos da fronteira.

COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

POLÍTICA

Política1 dia atrás

Prefeitura de Brasileia esclarece: não houve operação da Polícia Federal em suas dependências e garante colaboração em investigações

Prefeitura de Brasileia nega operação da Polícia Federal em suas dependências. Brasileia (AC) – Após notícias veiculadas pela imprensa sobre...
Política2 dias atrás

Kamai denuncia “manobra suja” de Tião Bocalom e da Ricco Transportes para empurrar aumento da tarifa de ônibus em Rio Branco

Parlamentar acusa prefeito e empresa de esconder projeto da Câmara, enganar a população e ampliar subsídios sem transparência, sem garantias...
Política2 dias atrás

Após denúncia de vereadores, Tribunal de Contas fiscaliza escolas rurais de Bujari por irregularidades

Auditores analisam infraestrutura, merenda, transporte e material pedagógico em quatro unidades de ensino; relatório final será apresentado à prefeitura com...

POLÍCIA

Polícia2 semanas atrás

Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima

Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
Polícia2 semanas atrás

Polícia Federal lança operação no Amazonas e destrói 8 mil pés de maconha em áreas isoladas

Ação contou com helicóptero recém-adquirido e apoio de órgãos ambientais e de segurança para enfrentar o tráfico – Foto: Assessoria/...
Polícia3 semanas atrás

Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul

Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...

EDUCAÇÃO

Educação1 dia atrás

Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia

A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Educação3 dias atrás

Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista

Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
Educação3 dias atrás

Prefeito Jerry Correia visita Escola Sandoval Batista e destaca qualidade da merenda escolar

O Prefeito Jerry Correia visitou a Escola Sandoval Batista, que atende alunos da rede estadual e municipal. Durante a visita,...

CONCURSO

Concurso2 dias atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Concurso5 dias atrás

Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade

Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Concurso1 semana atrás

Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia

Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...

ESPORTE

Esporte2 horas atrás

Seleção de futebol de Cruzeiro do Sul fará amistoso com Seleção Indígena do Povo Yawanawá de Tarauacá

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio do Departamento Municipal de Esportes vai realizar no sábado, 13, no estádio...
Esporte3 dias atrás

Brasiléia brilha no retorno da Copa Bolpebra e vence quase todos os confrontos das três fases

Com uma campanha sólida e vitórias expressivas, o Brasil conquistou o título da Copa Bolpebra 2025, reforçando não apenas a...
Esporte1 semana atrás

Brasileia sedia a Copa Bolpebra no Estádio José Guiomard dos Santos em comemoração à Independência do Brasil

Copa Bolpebra movimenta Brasileia em homenagem à Independência do Brasil – Foto: Rennan Pimentel Como parte das celebrações pelos 203...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS