RIO BRANCO
Esporte

Rodrigues Alves dá início ao Campeonato Rodriguense de Futsal 2025 com grande festa esportiva

11 de novembro de 2025

A Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, por meio do Departamento de Esportes a grande abertura do Campeonato Rodriguense de Futsal 2025, envolvendo equipes da 1ª Divisão, 2ª Divisão e categoria Feminina. O evento marca oficialmente o início de mais uma temporada esportiva no município, reunindo atletas, comunidade e amantes do futsal em uma noite de muita emoção e integração.

A solenidade de abertura aconteceu na Quadra Poliesportiva, com a presença de autoridades municipais, representantes das equipes participantes e torcedores que lotaram o espaço para acompanhar os primeiros jogos da competição.

Além da disputa em quadra, a noite também contou com um momento especial: a Escolha da Musa do Futsal 2025, ação que trouxe mais brilho e descontração ao evento, destacando a participação feminina e o incentivo à valorização do esporte em todas as suas formas.

O Campeonato Rodriguense de Futsal é uma das competições mais tradicionais do município, fortalecendo o esporte local e criando oportunidades de lazer e convivência para a população. A gestão municipal tem investido continuamente em políticas públicas que garantem acesso às práticas esportivas como instrumento de inclusão social e promoção da qualidade de vida.

O prefeito Salatiel Magalhães destacou a importância do evento e reforçou o compromisso com o crescimento do esporte no município. “Nosso objetivo é incentivar cada vez mais nossos atletas e promover eventos que unam as famílias e valorizem os talentos da nossa terra”, ressaltou.

Com o início oficial dos jogos, a expectativa é de grandes partidas e muita torcida ao longo das próximas semanas, com equipes determinadas a conquistar os títulos de 2025.

