Representando o Acre, alunas de Porto Walter conquistam medalha de prata nos jogos escolares brasileiro

Assessoria – Duas partidas na categoria Sub-17, abriram a primeira rodada da fase de grupos do Campeonato Cruzeirense de Base, que acontece no estádio O Cruzeirão.

No primeiro jogo se enfrentaram Gol de Placa e Estrala da Saúde, a Escolinha Gol de Placa venceu o jogo por 3 a 2, e garantiu a primeira vitória na competição.

No segundo jogo da noite, mais uma partida com muitos gols, foram 6 no total. Vantagem para os garotos da Escolinha Gol de Craque comandante pelo ex-jogador Diniz, que venceu o Juventude da Várzea por 4 a 2.

No sábado, 4, mais quatro jogos movimentaram o estádio Cruzeirão. Ainda na categoria Sub-17, o Cacique Nauás perdeu de 4 a 1 para o Ajax. Já no confronto entre Escolinha F10 e Bola da Vez, o placar ficou em 3 a 3.

Na categoria Sub-15, o Estrela da Saúde venceu por 4 a 1 o Red Bull, e o São Cristóvão venceu de 2 a 1 o Juventude da Várzea.

Após a solenidade de abertura do Campeonato, com a presença do Prefeito Zequinha Lima, a Diretoria de Esportes deu mais uma semana de preparação para que as equipes terem uma preparação para entrar em campo, e aumentou o número de atletas por cada equipes, saindo de 18 para 23 jogadores.

“Após o evento de abertura com o prefeito Zequinha Lima, garantindo todo o suporte para esse evento, nós saímos de 500 atletas inscritos nas faixas etárias de 11 a 17 anos, para mais de 600 participantes. Isso mostra que a gestão esta no caminho certo e tem a credibilidade dos desportistas naquilo que estamos fazendo”, pontuou Rafaine Andrade, Diretor de Esporte da Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

Nesta segunda-feira, 6, mais quatro equipes na categoria Sub-15, entram em campo, em jogos válidos ainda da primeira rodada do Campeonato de Base. Esportiva Juruá x Cacique Nauás, se enfrentam as 18h30, e no jogo de fundo se enfrentam F10 x Gol de Craque, as 20h30, no estádio Cruzeirão.