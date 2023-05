Real Sociedade B e Big Bran B avançam e vão decidir título do Acreano de Futsal Feminino Série B

Ginásio Álvaro Dantas, em Rio Branco (AC) – Foto: Arquivo pessoal / Leandro Araújo

O Campeonato Acreano de Futsal Feminino Série B tem os semifinalistas definidos. Real Sociedade B e Big Bran B conquistaram a classificação para decisão, nesse sábado (29), no ginásio Álvaro Dantas, em Rio Branco (AC).

Após empate por 3 a 3 no jogo de ida, o Real Sociedade B bateu o Atlético-AC por 5 a 4 com gols de Katrina (4) e Lohanna. Larissa (2), Maria Ludimila e Souza Lima marcaram os gols do Galo Carijó.

Já o Big Bran B, que havia vencido o primeiro jogo contra o Veneza B por 3 a 1, segurou o empate por 1 a 1 e ficou com a vaga. Vanessa marcou para o Veneza B e Luzia fez o gol do Big Bran B.

Real Sociedade e Big Bran B decidem o título do estadual nesta segunda-feira (1), às 20h20, no ginásio Álvaro Dantas. Em caso de empate no tempo normal e na prorrogação, o campeão será definido nos pênaltis. Por Globo Esporte Acre