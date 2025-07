Quartas de Final da Taça Cidade Brasiléia de Futebol agitam o Estádio José Guiomard dos Santos

A emoção do futebol amador volta a tomar conta do Estádio José Guiomard dos Santos com a disputa das quartas de final da Taça Cidade Brasiléia de Futebol de Campo – 1ª Divisão, marcadas para esta quinta (17) e sexta-feira (18). Os jogos prometem grandes confrontos entre as melhores equipes da fase classificatória e expectativa de arquibancadas cheias.

Com entrada gratuita, a competição tem sido um verdadeiro sucesso de público e organização, valorizando os atletas locais e fortalecendo o esporte no município.

A Taça Cidade é promovida pela Prefeitura de Brasiléia, por meio da Gerência de Esportes, com total apoio do Governo do Estado do Acre através da secretaria de esportes e comunidade desportiva.

Segundo o Gerente de Esportes, Clebson Venâncio, a competição já superou expectativas. “Estamos muito felizes com o envolvimento das equipes e da população. A Taça Cidade voltou com força total e é um reflexo do esforço do Prefeito Carlinhos do Pelado em valorizar o futebol local. Nosso estádio está pronto, a organização tem funcionado muito bem, e agora é hora da fase decisiva, onde só os melhores seguem em busca do título”, destacou.

Os confrontos das quartas prometem partidas equilibradas e de alto nível técnico. As equipes entram em campo buscando uma vaga nas semifinais, que serão disputadas na próxima semana. A atmosfera no estádio será de decisão, com torcidas empolgadas e muita rivalidade em campo.

Além da 1ª Divisão, o campeonato ainda contará com as semifinais das categorias Máster, Feminino e Sub-17 Masculino, previstas para a semana seguinte, dando continuidade ao calendário esportivo mais tradicional da cidade.

A Taça Cidade Brasiléia representa mais que uma competição: é símbolo da paixão pelo futebol, da valorização dos atletas locais e do compromisso com o desenvolvimento esportivo do município.

Jogos das quartas de final

Quinta-feira – 17.07.2025

18:30 – Epitaciolandia x Milan

20:30 – Boleiros x Ronsy

Sexta-feira – 18.07.2025

18:30 – Anjos da Bola x Descendentes

20:30 – Auto Peças Cunha x Juventus.