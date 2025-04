Pugilista do Bujari vence por decisão dividida e conquista cinturão em evento nacional de boxe, em São Paulo

– Claro que eu queria nocautear no segundo, mas ele botou muita pressão, muita pressão. Não consegui achar muita distância, mas a gente conseguiu encaixou muito golpe duro na linha de cintura, muito golpe duro. Ele sentiu os golpes. No último round, eu vi que tava sendo uma guerra e parti para tora também – disse Madson Rafael.

Madson Rafael estava acompanhado no evento pelo também acreano Wendel Almeida, o Índio Acreano, atleta de MMA e campeão do Shooto Brasil 126, e pelo mestre de kickboxing Roberto Caranguejo. Ambos atuaram como corners do pugilista.

Madson Rafael retorna para Rio Branco (AC) na terça-feira (29), e seguirá treinando enquanto aguarda definição para saber se vai disputar o Campeonato Brasileiro de Boxe, marcado para ocorrer entre os dias 2 e 8 de maio, em Foz do Iguaçu (PR).

Inspirado no tetracampeão mundial Acelino Popó Freitas, Madson Rafael está no boxe há cerca de seis anos. Ele treina diariamente no CT Índio Fight, em Rio Branco, e atende alunos em aulas particulares. Em 2024, o pugilista ficou com período treinando na equipe do Corinthians. (Veja mais no Ge.globo.com)

Madson Rafael e Wendel Almeida, o Índio Acreano – Foto: Arquivo pessoal/Madson Rafael