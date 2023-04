Primeiro turno do Acreano tem média de mais de quatro gols por jogo e artilheiro isolado; veja números

Galvez x Atlético-AC, Acreano 2023 1º turno – Foto: Manoel Façanha / Arquivo Pessoal

Humaitá, Independência e Rio Branco-AC, do grupo A, e São Francisco, Galvez e Atlético-AC, do grupo B, foram os clubes classificados no primeiro turno do Campeonato Acreano 2023. Ao longo dos 25 jogos, foram mais de 100 gols marcados, uma média superior de mais de quatro gols em cada partida.

O atacante Pedro Henrique, do Galvez, é o artilheiro isolado da competição com nove gols em quatro jogos. Ele tem mais gols que cinco dos 11 clubes que disputaram a primeira metade da competição.

O Humaitá liderou as estatísticas coletivas. O atual campeão tem o melhor ataque com 17 gols e divide a melhor defesa com Independência, ambos com três gols sofridos cada.

Já Adesg e Vasco-AC, com quatro gols marcados cada, dividem o posto de pior ataque. O Cruz-Maltino ainda teve a pior defesa com 19 gols sofridos. O São Chico tem melhor aproveitamento com 83%. Veja mais no Globo Esporte Acre